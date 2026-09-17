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Eşi, kayınvalide ve kayınpederini öldürmüştü! Aile katliamında aranan katil damat yakalandı

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Eşi, kayınvalide ve kayınpederini öldürmüştü! Aile katliamında aranan katil damat yakalandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dün aile kurumunu hedef alan dehşet verici bir katliam gerçekleşti.

#1
Foto - Eşi, kayınvalide ve kayınpederini öldürmüştü! Aile katliamında aranan katil damat yakalandı

Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini silahla katleden cinayet şüphelisi Sefer C., jandarmanın gecenin karanlığında düzenlenen operasyonla kırsal alanda yakayı ele verdi.

#2
Foto - Eşi, kayınvalide ve kayınpederini öldürmüştü! Aile katliamında aranan katil damat yakalandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel'i silahla katledip kayıplara karışan Sefer C., jandarmanın amansız takibiyle yakalandı.

#3
Foto - Eşi, kayınvalide ve kayınpederini öldürmüştü! Aile katliamında aranan katil damat yakalandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

#4
Foto - Eşi, kayınvalide ve kayınpederini öldürmüştü! Aile katliamında aranan katil damat yakalandı

Korkuteli ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Sefer C., boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel'i silahla vurup kaçmıştı.

#5
Foto - Eşi, kayınvalide ve kayınpederini öldürmüştü! Aile katliamında aranan katil damat yakalandı

Cinayet şüphelisinin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda firari şüpheli, gece saat 00.00 sıralarında Korkuteli kırsalında kaçarken yakalandı.

#6
Foto - Eşi, kayınvalide ve kayınpederini öldürmüştü! Aile katliamında aranan katil damat yakalandı

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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