Eşi, kayınvalide ve kayınpederini öldürmüştü! Aile katliamında aranan katil damat yakalandı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dün aile kurumunu hedef alan dehşet verici bir katliam gerçekleşti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dün aile kurumunu hedef alan dehşet verici bir katliam gerçekleşti.
Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini silahla katleden cinayet şüphelisi Sefer C., jandarmanın gecenin karanlığında düzenlenen operasyonla kırsal alanda yakayı ele verdi.
Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel'i silahla katledip kayıplara karışan Sefer C., jandarmanın amansız takibiyle yakalandı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Korkuteli ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Sefer C., boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel'i silahla vurup kaçmıştı.
Cinayet şüphelisinin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda firari şüpheli, gece saat 00.00 sıralarında Korkuteli kırsalında kaçarken yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
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