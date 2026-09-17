Rüşvete ‘bağış’ yutturmacası! Ne algı ne kelime oyunları bitiyor

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

İstanbul’da eşi benzeri görülmemiş talana imza atan çıkar amaçlı suç örgütünün lideri Ekrem İmamoğlu gibi şürekâsı da İBB’ye yönelik yolsuzluk davasını sulandırmak için her yöntemi deniyor.

Yolsuzluk davasının 82’nci duruşmasında kürsüye gelen sanık İbrahim Halil Babacan, ruhsat alım aşamalarında görüştüğü dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık’ın spor salonu yapımı için bağış talebinin geldiğini belirtti.

Çalık’ın “Spor salonunun yapımı sırasında baskıyla rüşvet vermek zorunda mı kaldınız, yoksa bağış mı yaptınız” sorusuna Babacan, “Rüşvet durumu yok” cevabını vererek milletin aklıyla alay etmeye kalktı. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan’ın, “Başka belediyelere bağış yaptınız mı” sorusuna ise Babacan’dan “Tabii yaptım” cevabı geldi.

Babacan, itirafçı sanıklardan Adem Soytekin’in firması olan Asoy İnşaat’a yaklaşık 4 milyon lira tutarında çekle ödeme yaptığını iddia etti. Bu ödemeyi neyin karşılığında yaptığını, paranın nereye harcandığını bilmediğini söyledi. Soytekin, Babacan’ın ifadesini doğruladı. Babacan’ın kendisine ait ASOY İnşaat’a toplam bedeli 4 milyon lira olan 12 çek verdiğini öne süren Soytekin, parayı neyin karşılığında aldığını bilmediğini belirtti.

“TİYATROLARI DEVAM EDİYOR”

Dev bir operasyonla yakalanan, yabancılara usulsüzlük vatandaşlık kazandırmaktan tutuklu olan Babacan’ın duruşma salonunda kelime oyunlarına gitmesi infial uyandırdı. Sanık İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya da inkâr taktiğine sarıldı. Imamoğlu’nun ise Karakaya’yı manipüle etttiği görüldü. Şovlardan bıkıp usanan kamuoyundan “İmamoğlu ve şürekâsı artık tiyatroyu bıraksın, sadede gelsin” çağrısı yükseldi.

Akit’e konuşan Avukat Cengiz Ocakçı, şunları söyledi: “İmamoğlu ve arkadaşları zor durumda. Çünkü ne olacağı belli. Deliller, itiraflar ortada. İmamoğlu ve diğer sanıklarda hâliyle stres var. Çünkü karar yavaş yavaş şekilleniyor. İmamoğlu ve sanıklar, karşı karşıya kalacakları akıbeti anlıyor olmalılar ki panik içindeler. Dolayısıyla mezarlıktan geçerken ıslık çalıyorlar. Daha evvel İmamoğlu ve arkadaşlarına, ‘Konunun, dairenin dışında gezmeyin’ tavsiyesinde bulunuyorum. Artık ‘Ne yaparsanız yapın’ diyorum. Çünkü bu kadar duruşma görüldü, İmamoğlu dahil sanıklarca savunma hakkı kullanılmadı. Ya şovlar ya tiyatrolar sahnelendi. Ya algı ya kelime oyunlarına gidildi. İmamoğlu, bir de çıkıp, ‘Müdafaa hakkım elimden alındı’ velvelesi kopardı. Böyle bir şey olmaz. 100’e yakın duruşmada konuya girmemişsin ve müdafaa hakkı tanınmadığından yakınıyorsun.”