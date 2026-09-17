‘O Köy Bilim Köyümüzdür’: Kırsala bilim aşısı!

Çocukların proje kapsamında kurulan stantlarda çok eğlendiklerine ve mutlu olduklarına şahit olduklarını dile getiren Sadoğlu, şu ifadeleri kullandı: "AR-GE ekibimizdeki öğretmenlerimizin yapmış olduğu pek çok bilim uygulamaları var. Bunlar, çocuklarımızın köy ortamlarında bulamayacakları imkanlar. Çeşitli deneysel etkinliklerin hazırlıkları yapılıyor ve bunlar çocuklarımız için sergileniyor. Köy çocuklarını bilimle ve teknolojiyle buluşturuyoruz. Projenin çocuklarımız için faydalı olacağına inanıyoruz. Yıl boyunca bu projenin devamını farklı köylerde uygulamaya ve çocuklarımızı bilim etkinlikleriyle buluşturmaya devam edeceğiz."