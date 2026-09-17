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Ekonomi Finansal İstikrar Komitesi'nden Borsa İstanbul açıklaması: Risk yok
Ekonomi

Finansal İstikrar Komitesi'nden Borsa İstanbul açıklaması: Risk yok

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Finansal İstikrar Komitesi'nden Borsa İstanbul açıklaması: Risk yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Finansal İstikrar Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal risk bulunmamaktadır" denildi.

Türkiye son günlerde finans sektöründeki hareketliliği konuşuyor. Borsa İstanbul’dan çıkış yaptığı belirtilen yüklü miktarlardaki para sonrası BIST 100 önceki günü yüzde 5,54 kayıpla kapatmıştı. Finans gündemindeki hareketlilik dikkat çekerken Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında saat 08.00’de toplandı. Toplantıda, sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alındı..

Toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında 17 Eylül 2026 tarihinde toplanmıştır.

Toplantıda, sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alınmıştır. Bu çerçevede, piyasalardaki hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir.

Borsa İstanbul’un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir.

Bu çerçevede Komite; piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirmiştir. Bu kapsamda gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır.

Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır. Diğer taraftan piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Bu süreçte vatandaşlarımızdan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını rica ediyoruz.

Komitemiz gelişmeleri yakından takip edecek ve kamuoyunu gelişmelerden düzenli olarak bilgilendirecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Yorumlar

Ahmet Gariboğlu

Yahu 6 ay olmadı paramızın %50'sini elimizden aldılar hâlâ risk yok diyor! Şimdi birşey derdim de bir de polisiyle hakimiyle uğraşamam! Girin borsayla ilgili sosyal medya kanallarına bakın hakkınızda neler diyorlar vesselam!!
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