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Gündem Karahasanoğlu’ndan ‘LGBT destekçisi’ Akif Beki’ye sert tepki! “İlahiyatçı babasına havale etti”
Gündem

Karahasanoğlu’ndan ‘LGBT destekçisi’ Akif Beki’ye sert tepki! “İlahiyatçı babasına havale etti”

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Karahasanoğlu’ndan ‘LGBT destekçisi’ Akif Beki’ye sert tepki! "İlahiyatçı babasına havale etti"

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Karar yazarı Akif Beki'nin gıda fiyatlarına yönelik operasyonlar ve LGBT konusundaki değerlendirmelerine tepki gösterdi. Karahasanoğlu, Beki'yi ilahiyatçı babasına ve Bingöl'deki hemşehrilerine havale etti.

Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Karar yazarı Akif Beki'nin son yazısında dile getirdiği görüşleri gündemine taşıdı.

Karahasanoğlu, Beki'nin gıda fiyatlarındaki artışla mücadelede polis ve savcılığın rolünü sorgulayan yaklaşımına karşı çıktı. Fiyat anlaşmaları, stokçuluk ve sahte evrak gibi hukuka aykırı uygulamaların bulunması halinde adli makamların devreye girmesinin gerekli olduğunu belirten Karahasanoğlu, geçmişte beyaz et sektörüne yönelik operasyonların ardından yaşanan fiyat hareketlerini de örnek gösterdi.

LGBT sözlerine tepki

Karahasanoğlu'nun yazısında öne çıkardığı bir diğer konu ise Beki'nin LGBT haklarıyla ilgili ifadeleri oldu.

Beki'nin aileyi tehdit eden unsurlar tartışılırken ekonomik sıkıntılar ile LGBT haklarının karşılaştırılmasına yönelik sözlerini eleştiren Karahasanoğlu, bu yaklaşımın İslami değerlerle bağdaşmadığını yazdı.

Karahasanoğlu, Beki'nin babasının ilahiyatçı olmasına da dikkat çekerek, yazısını Beki'yi “Bingöl'deki hemşehrilerine” ve “ilahiyat hocası babasına” havale ettiğini belirterek tamamladı.

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Yorumlar

Oosy

Sayın Karahasanoğlu bekiyi babasına değil Allah a havale et. Beki koskoca insan, babasının elinin altından çıkmış, kafasının basmadığı birşey yok. Bizde onu adam olduğunu zannederdik, Hani bir misal var oğlum kral olabilirsin ama adam olamamışsın örneği gibi yazar olmuş ama Müslüman olamamış.

Şuayip

Kararcıları anlamada güçlük çekiyoruz yillarca sohbet eden,konferanslar veren haksızlıklarla mücadele edenler nerelere savruldular uyanamiyorlar da
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