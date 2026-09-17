Proje parti çatırdıyor

MUHAMMET KUTLU ANKARA

CHP’den istifa edenler yeniden dönmenin yolunu ararken, Özgür Özel ve ekibinin “Mutlak butlan” sonrası “Baba ocağı” dedikleri CHP’yi bölerek alelacele kurdukları Yeni Parti’nin isminin de Yargıtay kararıyla elden gidecek olması, teşkilatlarda şimdiden yaşanan kavgalar, partinin geleceğini iyiden iyiye belirsizliğe sürükledi. CHP İletişim Koordinatörü Dr. Ali Haydar Fırat’ın, Yeni Parti’ye geçen bazı milletvekillerinin CHP’ye geri dönmek istediğine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na aracılar üzerinden haber gönderdiği ancak bunun kabul görmediğini açıklaması Yeni Parti’de şoka neden olurken; Yargıtay’ın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Yenilik Partisi’nin başvurusu üzerine Yeni Parti’ye isim benzerliği (iltibas) gerekçesiyle adını değiştirmesi yönünde tebligat göndermesi, partide yaşanan kaosa tuz biber oldu. Yenilik Partisi’nin itirazıyla, 2024 yılında Duygu Çil Sucuka liderliğinde Yeni Parti ismiyle kurulan parti de Yargıtay uyarısıyla ismini Yükselen Türkiye Partisi’ne çevirmişti. Yargıtay’ın Özgür Özel’in kurduğu Yeni Parti’ye yaptığı tebligata ilişkin basına açıklamada bulunan Duygu Çil Sucuka, Özel ekibini isim konusunda uyardıklarını ancak kendilerini dinletemediklerini belirterek, Yeni Parti isminin değişmemesi halinde bu kez kendilerinin buna itiraz edeceklerini söylemişti.

“BÖYLE GİDERSE YENİ PARTİ’NİN ARDINDAN FATİHA’YI OKURUZ”

Yeni Parti’de yaşananları Akit’e yorumlayan SAD Araştırma Başkanı Sadullah Özcan şunları söyledi: “Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu Yeni Parti’nin isminin daha önceden kullanıldığı, Yenilik Partisi’ni de çağrıştırdığı için parti isminin değiştirilmesine yönelik tebligat Yargıtay tarafından Özgür Özel’e bildirildi. Bunun böyle olacağı başından belliydi. Öte yandan, Özgür Özel daha hakkında mutlak butlan kararına neden olan sebeplerle ilgili yargı mercileri henüz harekete geçmedi. Özel, yargıdan kaçabilmek için de yeni siyasi parti kurarak bir mağduriyet edebiyatı üzerinden yol alıyor. Fakat kurduğu ‘Yeni Parti’ isminin Yargıtay tarafından reddedebileceği uyarılarına rağmen partinin ismini Yeni Parti olarak koyması da bence iyi niyetle yapılmış bir tercih değil. Tam aksine, mağduriyeti devam ettirmek adına atılmış sinsi bir hamle gibi geliyor. Şu anda millet farkında değil ama sonuç itibarıyla bugün gelinen noktada yargıyla tekrar karşı karşıya kalmış bir Özgür Özel var. Ve yargıya karşı mücadeleyi bir kahramanlık destanı olarak topluma sunmaya çalışıyor. Bu yolda milleti de suça teşvik ediyor. Tüm bu açılardan baktığımızda ortada bir iyi niyet suiistimali söz konusu. Bu nedenle önümüzdeki günlerde buna karşı kahramanlık gösterisi yapmaya kalkarsa Özgür Özel, kusura bakmasın da yargıyla, adaletle ne olursa olsun oynamak onun faydasına olmayacaktır. Kaldı ki arkasından sürüklediği belirli bir kitleyi dahi önümüzdeki günlerde bu sebeple, niyeti anlaşıldığında kaybedecektir. Şunu da net olarak görmek lazım; ‘Yeni Parti’ adı altında kurulan yapı bir mağduriyet edebiyatı üzerine kurulduğu için insanlar CHP’den istifa ederek geldiler ama tabandaki insanların henüz bu yapıyı tam olarak benimsemediklerini sahadan görebiliyoruz. Önümüzdeki günlerde bu kavgalar ve kaos ortamı, bazı milletvekillerinin ayrılarak CHP’ye dönmesine yol açabilir. Özgür Özel, partisinin ismini Yargıtay’ın iptal edebileceğini bile bile ‘Yeni Parti’ koyduysa, bu daha büyük bir handikapa neden olur. Böyle giderlerse Yeni Parti’nin ardından Fatiha’yı okuruz. Yeni Parti’nin oy oranı anketlerde zaten yüzde 20 bantlarında dolaşıyor. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak bazı olumsuz gelişmeler bu rakamı daha da düşürecektir. Bu da büyük kampanyalarla oluşturmaya çalıştıkları partinin seçim hezimetinin ayak sesleri olarak yorumlanabilir.”

“12 MİLLETVEKİLİ YENİDEN CHP’YE DÖNMEK İÇİN TEMAS HALİNDE”

CHP kulislerine hakim olmasıyla tanınan Gazeteci Mustafa Yavuz, konuya ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede; “Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu için kurduğu Yeni Parti, daha kuruluş aşamasında isim kriziyle gündeme geldi. Partiye yönelik yapılan itirazlar ve yaşanan hukuki süreç, yalnızca teknik bir sorun olarak değil, parti yönetiminin hazırlık sürecindeki eksikliklerinin de göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Kulislerde konuşulan bilgilere göre, Yeni Parti’nin önümüzdeki günlerde isim değişikliğine gitmek zorunda kalabileceği ve alternatif isimler üzerinde çalışma yürütüldüğü ifade ediliyor. Örgütlere yönelik aday ve yönetim belirleme süreçlerinde yaşanan anlaşmazlıkların, teşkilatlarda ciddi rahatsızlıklara yol açtığı ileri sürülüyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na yakın ekipler arasında belediye başkanları, milletvekilleri ile il ve ilçe yönetimlerinin belirlenmesi konusunda görüş ayrılıklarının bulunduğu iddia ediliyor. Parti kulislerinde yaşanan bu gerilimin örgütlere de yansıdığı belirtilirken, bazı milletvekillerinin mevcut süreçten rahatsız olduğu konuşuluyor. Yeni Parti bünyesindeki 12 milletvekili yeniden CHP’ye dönmek için temas halinde” şeklinde konuştu.