SOCAR Türkiye yenilikçi projeleri hayata geçirecek

SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş. tarafından açılan ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) bünyesinde çalışmalarını sürdürecek olan SOCAR Ar-Ge Proses Sistemleri Merkezi faaliyetlerine başladı. SOCAR Ar-Ge Proses Sistemleri Merkezi’nin açılışında konuşan SOCAR Türkiye AR-Ge ve İnovasyon Genel Müdürü Bilal Guliyev, “Sürdürülebilir kalkınma ve stratejik dönüşüm için bugün tüm dünyanın odaklandığı alanların başında ArGe çalışmaları ve inovasyon geliyor. SOCAR Türkiye olarak bu konuda güçlü bir sorumluluk taşıyor, katma değerli, rekabetçi ürünler ve sürdürülebilir üretim için yenilikçi çözümler sunan ArGe faaliyetlerimizi her geçen yıl geliştiriyoruz. SOCAR Türkiye AR-Ge ve İnovasyon olarak bugüne dek geliştirdiğimiz projelerle gerek şirketimiz gerekse faaliyet zincirimizdeki tüm paydaşlarımız için katma değer üretmeye var gücümüzle devam ediyoruz. Gebze Teknik Üniversitesi ile geçen yıldan bu yana sürdürdüğümüz ortaklaşa çalışmaları da açılan yeni merkezimizle birlikte şimdi daha ileri bir seviyeye taşıyoruz” dedi.