SMMM sınav ve başvuru tarihleri belli oldu! İşte SMMM sınav takvimi

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, 2022/3 dönemi SMMM sınavları 26-27 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

SMMM YETERLİLİK Sınavı 2022

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 1-30 Eylül, tekrar katılacaklar için 3-25 Ekim olarak belirlendi.

Başvuru şartları

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 30 Eylül itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

Bu durumdaki adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra belirtilen başvuru belgeleriyle kayıtlı olduğu SMMM odasına müracaatta bulunmaları şartı aranıyor.

TESMER Sınav Takvimi 2022

Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacak.

Sınavların yapılacağı yerler ile programı, serbest muhasebeci mali müşavirler odalarının ve TESMER'in internet sitelerinden ilan edilecek.

SMMM sınav takvimi SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Önemli Bilgiler

1. İlk kez YMM Sınav başvurusunda bulunacak adayların, yukarıda dosya başvurular için belirlenen son tarih itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları ve ön başvurularını TEOS üzerinden yapmaları gereklidir.

2. İlk kez SMMM ve C Grubu Sınav başvurusunda bulunacak adayların; yukarıda dosya başvuruları için belirlenen son tarih itibariyle staj ve stajdan sayılan kurslarının fiilen tamamlanmış olması, staj bitirme belgeleri ve kurs tamamlama belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.

3. SMMM ve YMM Sınavlarında; Sınav haklarını süresi içinde kullanamayanlar veya başarılı olamayanlardan, 6 aylık bekleme süresi sonunda yeniden sınava katılmak isteyenlerin yukarıda, dosya başvuruları için belirlenen tarihler arasında "Yeni Sınav Dosyası" hazırlayarak başvuru yapmaları gerekmektedir



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