YÖKDİL 2022 ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL 2 sınav sonuç tarihi

YÖKDİL 2 sınav sonuç tarihi, sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor. Sınavın değerlendirmesi 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak. YÖKDİL sınav sonuçları, 5 yıl süreyle geçerli olacak. Peki YÖKDİL sonucu ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin YÖKDİL sonuçları için verdiği tarih...

E-YÖKDİL Nedir?

Elektronik ortamda ilk defa yapılacak olan e-YÖKDİL, İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimleri alanlarında, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında gerçekleştiriliyor. 180 dakika sürüyor.

YÖKDİL 2022 ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ikincisi, 28 Ağustos 2022 tarihinde uygulandı. YÖKDİL/2 saat 10.15'te başlayıp 13:15'te sona erdi.

Sınav İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapıldı.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları Eylül'ün 16'sında ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak. Adaylar, YÖKDİL sonuçlarını T.C Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecekler.

YÖKDİL sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

YÖKDİL sınav sonuçlarının değerlendirmesi 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecek.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-YÖKDİL-2 sınav sonuçları 16 Eylül 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL sonuç e-devlet SORGULAMA EKRANI için TIKLAYINIZ

2022-YÖKDİL/1 Temel Soru Kitapçıkları Yayınlandı TIKLAYINIZ

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu için TIKLAYINIZ

YÖKDİL/2 çıkmış sorular için TIKLAYINIZ

YÖKDİL Sağlık Bilimleri çıkmış SORULAR için TIKLAYINIZ

YÖKDİL ÇIKMIŞ Kelime Soruları için TIKLAYINIZ

YÖKDİL kaç puan almak gerekir?

Doçent ve doktora / sanatta yeterlik adaylarının YÖKDİL'den 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekir. (100 üzerinden 55 puan = 80 üzerinden 44 doğru cevap). * Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan yapılacak atamalarda YÖKDİL'den 50 puan şartı aranmaktadır.

YÖKDİL 2 ne demek?

YÖKDİL Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2022-YÖKDİL/2: 28.08.2022 tarihinde yapılacaktır. (Sınav İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.)

YÖKDİL puani nerelerde kullanılır?

YÖKDİL'e nerede kullanılabilir? YÖKDİL sınavı sonuçları, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS ve doçentlik başvurularında kullanılabilir. YÖKDİL sınav sonuçları ayrıca üniversitelerde akademik yükseltmelerde gerekli olan dil yeterliliği puanı olarak da kullanılabilir.



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