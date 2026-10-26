Hadsizden “Saral gibi insanlara ders olsun” çıkışı! Azerbaycanlı küstah gazeteciye tepki çığ gibi

Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi üzerine başlayan tartışmalar sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın yasağı eleştiren açıklaması iki ülke arasında siyasi polemiğe neden oldu.

Oktay Saral, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesine tepki göstermişti.

Saral, "Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez. Eğitim hakkı hiçbir ideolojik dayatmaya kurban edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'den gelen benzer açıklamalara Bakü yönetimi de tepki göstermiş, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğu 3’ü Akit çalışanı 31 kişinin Azerbaycan'a girişinin yasaklandığı bildirilmişti.

SARAL GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Tartışmaların ardından Oktay Saral, 2016 yılından bu yana yürüttüğü Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Saral, açıklamasında, "Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum" ifadelerine yer verdi.

İstifa açıklamasında değerlerinden vazgeçmediğini vurgulayan Saral, şu ifadeleri kullandı:

"Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur. Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir."

Görevinden ayrılmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini sürdüreceğini belirten Saral, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim."

Saral, açıklamasını "Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin" sözleriyle tamamladı.

AZERBAYCANLI GAZETECİYE TEPKİ YAĞDI

Alibeyli'nin özellikle Saral'ın memleketi Trabzon'un Of ilçesini hedef alan ifadeleri tepkilere neden oldu. Alibeyli’nin "Oktay Saral gibi insanlara ders olsun. Azerbaycan laik, hukuk devletidir. Okul kurallarını Bakü belirler, Trabzon Of'taki bir danışman değil" dedi. Açıklamaları eleştiren bazı kullanıcılar, Azerbaycanlı gazetecinin kendi ülkesindeki sorunlara odaklanması gerektiğini savundu.

Tepki gösteren bir kullanıcı, "Kendi ülkesindeki yolsuzluklara laf söylemeyen adam kalkmış başka bi ülkenin aldığı kararı sorguluyor" yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcı, "İzlediğiniz bu yanlış politikalar yüzünden kötü bir noktadasınız" ifadelerini kullanırken, başka bir kullanıcı ise "Kendi ülkenize bakın" sözleriyle Alibeyli'ye tepki gösterdi.