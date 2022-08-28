Çeyrek altın ne kadar, 22 ayar altın, gram fiyatları kaç TL? 28 Ağustos 2022 canlı altın fiyatları
Altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın fiyatı canlı son durum araştırılıyor. Haftanın son gününde altın fiyatları ons altının etkisiyle girdiği düşüş eğilimini sürdürüyor. Altının onsunun yüzde 1’i aşan değer kaybı sonrasında iç piyasada da altın fiyatları yönünü aşağı çevirmişti. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar,22 ayar altın, gram altın kaç TL? İşte 28 Ağustos 2022 altın fiyatları…
Son günlerde dalgalı seyreden altın fiyatları grafiği yatırımcısını ürkütüyor. Geçtiğimiz hafta hareketli olan altın fiyatları bugün düşüşe geçti. Altın piyasasında gözler global çapta ons altındaki fiyat değişimlerindeydi. Altının onsunun bin 800 dolardan uzaklaşmasıyla birlikte piyasalarda altında aşağı yönlü seyir başlamıştı. İşte Bigpara’dan alınan son verilere göre altın fiyatlarında güncel durum…
Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
6.600 liranın üzerindeki konumunu devam ettiren cumhuriyet altını ise haftanın son gününde 6.613 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 6.697 lirada bulunuyor.
Altının yeni haftaya hangi seviyede başlayacağı ise 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte ortaya çıkacak.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı haftanın son gününde 1014-1015 lira seviyelerinde yer alıyor. Aynı dakikalarda altının onsu ise 1.737 dolarda konumlanmış durumda.
ÇEYREK ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATI NE KADAR?
Altın yatırımcısının en sık tercih ettiği ürünlerden olan çeyrek altın bugün 1.658 liradan geri alınırken 1.679 liradan da satışa sunuluyor.
22 AYAR ALTIN GRAM FIYATI
22 Ayar Bilezik, 693, 760.
14 Ayar Altın, 423, 453.
22A Gram Altın, 693, 760