Slovacko hangi ülkenin nerenin takımı, hangi ligde oynuyor? Slovacko oyuncu kadrosu:
Fenerbahçe ve Slovacko, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu maçı 4 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20:00’da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Peki Slovacko hangi ülkenin takımı, Slovacko nerenin takımı? Slovacko oyuncuları kimler? İşte Slovacko oyuncu kadrosu:
FC Slovacko, Çek Cumhuriyeti'nin en üst düzey futbol ligi olan 1. liga'da yer alan bir futbol kulübüdür. Slovacko, 2000 yılında kuruldu. Slovacko kulübü başkanı Vladimír Krejcí’dir. Teknik direktör: Stanislav Levy’dir. işte
Slovacko oyuncuları kimler?
İşte Slovacko oyuncu kadrosu:
Filip Nguyen
Michal Kadlec
Stanislav Hofmann
Daniel Holzer
Vladislav Lyovin
Filip Vecheta
Ibrahim Aldin
Milan Petržela
Michal Kohút
Patrik Šimko
Jan Kalabiška
Marek Havlík
Ondřej Šašinka (Baník Ostrava'dan kiralık)
Petr Reinberk
Michal Tomič
Vlastimil Daníček
Marko Merdović
Tomáš Fryšták
Vlasiy Sinyavskiy
Libor Kozák
Patrik Brandner
Merchas Doski
Michal Trávník (Sparta Prague'dan kiralık)
Jaromír Srubek