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Spor Slovacko hangi ülkenin nerenin takımı, hangi ligde oynuyor? Slovacko oyuncu kadrosu:
Spor

Slovacko hangi ülkenin nerenin takımı, hangi ligde oynuyor? Slovacko oyuncu kadrosu:

Fenerbahçe ve Slovacko, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu maçı 4 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20:00’da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Peki Slovacko hangi ülkenin takımı, Slovacko nerenin takımı? Slovacko oyuncuları kimler? İşte Slovacko oyuncu kadrosu:

Yeniakit Publisher
2022-07-28 18:02:00 - 2022-07-28 18:02:48
Slovacko hangi ülkenin nerenin takımı, hangi ligde oynuyor? Slovacko oyuncu kadrosu:

FC Slovacko, Çek Cumhuriyeti'nin en üst düzey futbol ligi olan 1. liga'da yer alan bir futbol kulübüdür. Slovacko, 2000 yılında kuruldu. Slovacko kulübü başkanı Vladimír Krejcí’dir. Teknik direktör: Stanislav Levy’dir. işte 

Slovacko oyuncuları kimler?

İşte Slovacko oyuncu kadrosu:

Filip Nguyen

Michal Kadlec

Stanislav Hofmann

Daniel Holzer

Vladislav Lyovin

Filip Vecheta

Ibrahim Aldin

Milan Petržela

Michal Kohút

Patrik Šimko

Jan Kalabiška

Marek Havlík

Ondřej Šašinka (Baník Ostrava'dan kiralık)

Petr Reinberk

Michal Tomič

Vlastimil Daníček

Marko Merdović

Tomáš Fryšták

Vlasiy Sinyavskiy

Libor Kozák

Patrik Brandner

Merchas Doski

Michal Trávník (Sparta Prague'dan kiralık)

Jaromír Srubek

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