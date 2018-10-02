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Skandal rapor! Cezaevinde yatan travestinin 'göğüs büyütme' masrafını devlet karşılayacak!

Mahkumiyeti nedeniyle 17 yıldır Gebze Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bir travestinin göğüs büyütme ameliyatı masraflarının, Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nın verdiği rapor doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacağı öğrenildi.

02 Ekim 2018 Salı 23:01
Skandal rapor! Cezaevinde yatan travestinin 'göğüs büyütme' masrafını devlet karşılayacak!

Mahkumiyeti nedeniyle 17 yıldır Gebze Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bir travestinin 'göğüs büyütme ameliyatı' masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Aldığı mahkumiyet nedeniyle cezaevinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen travestinin, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nın verdiği rapor doğrultusunda, göğüs büyütme masraflarının Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Devlet büyütecek!

Gebze Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda cezası infaz edilen travesti, göğüs büyütme ameliyatı için Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na başvurdu.

Üniversitenin Adli Tıp Anabilim dalı tarafından incelenen travesti hakkında verilen raporda, ameliyatın 'estetik amaçlı olmayıp, kişinin beden ve ruh sağlığı açısından bir gereklilik olduğu' belirtildi.

Üniversitenin verdiği rapor doğrultusunda göğüs büyütme operasyonu gerçekleştirilecek olan travestinin ameliyat masrafları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 23:01
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