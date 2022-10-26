Skandal! Kanada, Türk genci öldüren katil polisleri koruyor!

2017 yılında Montreal Polisi’nin şiddet göstererek öldürmüş olduğu 28 yaşındaki Koray Kevin Çelik için aile sorumlu polis görevlilerinin yargılanmasını istiyor.

2017 Mart’ında ne oldu?

Ailenin mahkemeye sundukları dosyada da yer alan gelişime göre, diş ameliyatı öncesi reçeteli ağrı kesici alan 28 yaşındaki Çelik, uyuyamadığı için eczaneye giderek başka bir ilaç almak istedi.

Oğullarının bu durumda araba kullanmasını istemeyen aile, genci engellemekte zorlandı. Gencin araç kullanırken kendisine veya başkalarına zarar vereceğini düşünen aile, 911 acil yardım hattını aradı. Çağrı üzerine eve gelen memurlara, gencin anne ve babası tarafından, sarhoş olduğu ve şiddet uygulanmadığı söylendi. İkazlara rağmen Koray Çelik’in gözlerine el fenerlerini tutan polisler, genci kışkırtarak tartışmaya başladı.

Polislerden ikisi, metal coplarıyla Koray'a vurarak onu yere indirdi ve yüzünü yere çarptı. Bu sırada diğer iki polis de Koray'a müdahale ederek ellerini arkadan kelepçeledi.

Ardından şiddete devam eden polisler, ailenin yalvarmaları ve çığlıklarına itibar etmedi. Uygulanan şiddet sonrası Koray'ın hareketsiz olduğunu, nefes almadığını ve kalbinin atmadığını anlayan polisler, destek istedi.

Anne ve babayı olay yerinden uzaklaştıran polisler, onları mutfağa kapatıp çıkmalarına izin vermedi.

Son mahkeme kararı, yeni hukuk sürecine kapı açtı!

Koray Kevin Çelik’in olay gecesi 4 polisin müdahalesi sonrası ölümünün doğrulanmasının ardından hastaneye giden anne ve babaya, evlatlarını görme izni verilmedi.

Yaşadıkları acının ardından hukuk mücadelesi veren baba Cesur Çelik ve anne June Tyler, çocuklarının ölümüne polisin uyguladığı şiddetin neden olduğunu ispat etmede önlerindeki en büyük engeli de son mahkeme kararıyla aştı.

Ailenin, bu aşamadan sonra Koray Kevin Çelik’i öldürdükleri gerekçesiyle polisleri dava edecekleri yeni bir hukuk sürecine başlayacakları öğrenildi.

Aile adalet istemekten vazgeçmedi

Polis memurlarını, Montreal Belediyesini ve Acil Servis’i yargıya taşıyan aile, 2016 yılında polis tarafından sivil yurttaşlara yönelik müdahalelerde ölen, yaralanan ya da zarar gören yurttaşların haklarını aramak amacıyla kurulan ‘Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) / Bağımsız Soruşturma Birimi’nin ailenin tanıklığına başvurmadan tek yanlı bir soruşturmayla sadece polis memurlarının görüşlerini almış ve raporunu da bu görüşlere göre tamamlamış, polislerin ‘aşırı güç göstermediğine’ karar vermişti.

Polis yanlısı BEİ

BEİ, polislerin Île-Bizard’aki eve vardıklarında, Koray’ın polise karşı saldırgan olduğunu ve emirlere uymadığını belirtti. Yapılan açıklamada, bir memurun kendisini copla kontrol altına almaya çalıştığı ve diğer üç polis memurunun ise genç Koray’ı yere yatırdığı belirtildi.

BEİ açıklamasında, memurların daha sonra ‘Koray’ın bilincinin yerinde olmadığını ve nabzının atmadığını fark ettiklerini' sonrasında ise kendisini olay yerinde diriltme girişimlerinin de başarısız olduğunu belirtti.

Bu arada savcılık açıklamasına göre, otopsi sonuç raporu Koray’ın ölümünün zehirlenerek kalp-solunum durmasına bağlı olduğunu gösteriyor. Savcılık açıklamasında ayrıca, polis memurlarının o gece kullandığı gücün, polis memurlarının ‘kabul edilebilir gerekçelerle’ güç kullanmasına izin veren Ceza Yasası’nın 25. maddesi uyarınca haklı olduğu da belirtildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

‘Bu durumda, müdahale yasaldı ve öncelikle kişilerin güvenliğini sağlamak için polise verilen göreve dayanıyordu; ayrıca, polis tarafından kullanılan gücün ciddi yaralanma veya ölüme neden olması olanaksızdı.’

BEİ (Bağımsız Soruşturma Birimi) polis müdahalelerinde sivillerin ciddi biçimde yaralandığı ya da öldüğü olayları araştırmak için Haziran 2016’da kuruldu.

BEİ öncesi, bir polis memurunun karıştığı bir sivil ölümü, başka bir polis gücü memurlarınca soruşturuldu. Söz konusu BEİ, bu soruşturmalarda polis yanlısı önyargı algısını sona erdirmek için oluşturuldu.

Ancak ırkçılık karşıtı savunucusu ve hukuk öğrencisi Balarama Holness, BEİ denetmenlerinin yarısının eski polis memuru olduğunu ve bu durumun birimin gerçekten bağımsız olduğu inancını baltaladığını söylüyor.

Holness şöyle konuştu:

‘Toplum BEİ‘ye olan güvenini yitirdi. Polis memurları polis memurlarını soruşturuyor. Bana göre bu, bağımsız bir birimin tarafsız olması konusunda tutarsızlık gösteriyor.’

2021 Haziran’ında karara varan Yargıç Louis Riverin kararında, "BEİ’nin açıklaması, 6 Mart olayının tek bir bakış açısıyla, polisin bakış açısıyla anlatılmasını içeriyor" dedi. Yargıç Riverin kamuya açıklanan kararda şöyle devam etti: ‘Kamuoyunda akılcı düşünen bir kişi, okurken bu metnin polis müdahalesini haklı çıkarmak için yazıldığı ve bunun bir sonuç olduğu izlenimine sahip olabilir.’

BEİ’nin tek yanlı tartışılır soruşturma raporunu kabul etmeyen ve toplamda aileye 30,000 $ tazminat ödenmesine karar veren Yargıç, olaya karışan dört polisin cezalandırılmasına yönelik ise herhangi bir hüküm açıklamadı.

Adalet yerine gelmedi…

Çelik ailesi adaletin yerine getirilmediğine inanırken, Koray Çelik adına çevrimiçi imza kampanyası düzenlendi.

İmza kampanyasında kamuoyunun konuya duyarlı olması, adaletin yerine getirilmesi için herkesten destek istendi.

Kaynak: Haber İskelesi