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Yaşam Sizin de başınıza gelebilir! Lavabo açıcı kullananlar dikkat
Yaşam

Sizin de başınıza gelebilir! Lavabo açıcı kullananlar dikkat

Yeniakit Publisher
2023-07-07 16:55:00 -
Sizin de başınıza gelebilir! Lavabo açıcı kullananlar dikkat

Evlerde sıklıkla kullanılan lavabo açıcılar son derece tehlikeli... Bir vatandaş, kimyasalın patlaması sonucunda az daha canından oluyordu...

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Adem Ç., (30) evinde tıkalı lavaboyu açmak için kullandığı açıcının patlamasıyla yaralandı.

Olay, 2 gün önce Adem Ç.’nin Güney Mahallesi'nde yaşadığı evde meydana geldi. Tıkalı lavabosunu açmak isteyen Adem Ç., Lavabo Açıcı kullandı. Adem Ç.'nin lavabodaki kimyasal toz üzerine sıcak su dökmesiyle Patlama oldu. 

Adem Ç., yüzünden yaralandı ve Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. 

Adem Ç. hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

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