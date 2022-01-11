Siz hiç alkol alıp intihar edenler için alkolü suçlayan laikçi gördünüz mü? Cemaat değil içki yasaklansın!

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Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son verdi. Kara, olaydan önce çektiği videoda ise kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu söyledi Genç tıp öğrencisinin son 1 ayda birçok ders girmediği ve içine kapanık olduğu belirtildi.

Laikçiler genç öğrencinin ölümünü istismar etti

Ancak Türkiye'yi yasa boğan Enes Kara'nın ölümünü kendi emellerinde kullanmaya çalışan malum laikçi kesim, kendi ideolojilerini dayatmak için yine harekete geçti. Enes Kara'nın ölümünü istismar eden laikçiler, cemaatleri suçlama yoluna gitti.

Bin yıldır İslam ile hükmeden bu milletin evlatlarının İslam'ı öğrenmesini istemiyorlar

Bu milletin evlatlarının İslam'ı öğrenmesiyle tekrar ayağa kalkmasından korkan içimizdeki işbirlikçiler, her fırsatı değerlendiriyor.

Bin yıldır 3 kıtaya İslam'ı kılavuz edinerek hükmeden bu milletin evlatlarının kendi manevi değerlerini öğrenmemesi için elinden geleni ardına koymayan laikçi güruh, her fırsatta ya Diyanet İşleri Başkanlığı'na ya da bin yıldır icazetlerle gelen ve Anadolu'nun omurgasını oluşturan cemaatlere saldırıyor.

Kendi vakıf ve derneklerinde yaşanan tecavüz ve şiddet olaylarını gizleyeme çalışan laikçi yobazlar, binlerce öğrencinin bulunduğu cemaat yurtlarında ortaya çıkan birkaç istisnai olumsuz örnekle karalama kampanyası düzenliyor.

Alkol alıp intihar edenler için alkolü suçladıklarını gördünüz mü?

Yeşilay'ın açıkladığı verilere göre, madde ve alkol bağımlılığı intihar eğilimini onlarca kat arttırıyor. Yayınlanan bilimsel makalelerde de alkoliklerin intihar girişimi oranı yüzde 26.

Peki siz hiç onlarca intiharda alkolün payı olduğunu söyleyen ve alkolü suçlayan bir laikçi gördünüz mü?

İşte o intihar ve intihar girişimlerinden sadece birkaç örnek...

Yılbaşı eğlencesinde alkol alıp intihar etti

Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1609 Sokak'ta yılbaşı gecesi saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda 21 yaşındaki H.Ö., arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra evinin önünde kafasına silahı dayayarak ateş etti.

Alkol alıp 9'uncu kattan atladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde intihar olayı yaşandı. Birlikte alkol alan iki genç kız arkadaştan birisi kendisini 9'uncu kattan aşağıya atarak hayatını kaybetti. Arkadaşının balkondan aşağıya atlamasına tanıklık eden Y.M. de balkondan sarkarak aşağıya atlamak istedi. Diğer kız ise olay yerine sevk edilen ekipler tarafından ikna edilerek kurtarıldı.

Alkol alıp intihara kalkışan şahsı itfaiye erinin anlık müdahalesi kurtardı

Aksaray'da akşam saatlerinde eşi ve çocuklarıyla tartıştıktan sonra evinde alkol alan Ayhan U. (45), alkolün de etkisiyle oturduğu dairenin balkonuna çıkıp intihar girişiminde bulundu.

Alkol alıp 2. kattaki evinin balkonuna çıkarak intihara kalkışan şahıs, itfaiye erinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alkollü araç kullanırken yakalandı, 1 saat sonra intihar etti

İzmir'in Foça ilçesinde, 1.50 promil alkollü olarak yakalanıp, götürüldüğü polis merkezinde, hakkında tutanak tutulduktan sonra serbest bırakılan otomobil sürücüsü Eren D. (23), 1 saat sonra sokaktaki tabelaya iple asılı olarak ölü bulundu.

Alkol alıp intihara kalkıştı, müzakereci polisten yine içki istedi

Samsun'da 3 çocuk babası şahıs, intihara kalkıştı. Elinde halihazırda bira kutusu bulunan ve müzakereci polisten de bira isteyip talebi yerine getirilen 30 yaşındaki adam, 2 saat süren ikna çabaları sonucunda intihar etmekten vazgeçti.