Siyonist sevici Milei Conileri nasıl tavlayacağını biliyor

Milei, ABD'nin Maryland eyaletinde Amerikan Muhafazakar Birliğinin geleneksel Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC 2024) konuştu.

Batı'nın sosyalist ideolojinin yaygınlaşması nedeniyle tehlikede olduğunu savunan Milei, neoklasik ekonomi modelinin gerçekle bağdaşmadığını belirtti.

Milei, neoklasik ekonomik modelin kalkınmayı engellediğini kaydederek, "Neoklasik teori yok olsun." vurgusunda bulundu.

Kürtaj gündeminin Marksist ideoloji tarafından ortaya çıkarıldığını savunan Milei, aynı zamanda iklim değişikliğinin de bu ideolojiyi savunanlar tarafından gündeme getirildiğini söyledi.

Milei, bu çerçevede küresel ısınma için insanların suçlandığını belirterek, küresel ısınmanın daha önce 4 kez gerçekleştiğini ve insanlarla alakası olmadığını kaydetti.

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"Eğer kaynakların yetersizliğiyle ilgili bir sorun varsa insanları yok etmeyi değil, yeni dünyaları ele geçirmeyi planlamalıyız." diyen Milei, "Sosyalizmin ilerlemesine izin vermeyin." ifadesini kullandı.

Milei, izleyicilere özgürlüklerinden vazgeçmeme ve bağımsızlıklarını koruma çağrısı yaptı.

Kaynak: AA