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Dünya Siyonist İsrail’in zulüm karnesi açıklandı
Dünya

Siyonist İsrail’in zulüm karnesi açıklandı

İsrail bu yıl içinde 5300'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail cezaevlerindeki Filistinlilerin sayısının ise 4700'e yükseldiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 17:52:00 -
Siyonist İsrail’in zulüm karnesi açıklandı

Filistin Esirler Cemiyeti, geçen eylül sonu itibarıyla İsrail cezaevlerindeki Filistinlilerin sayısının 30'u kadın, 190'ı 18 yaş altı olmak üzere 4700'e ulaştığını açıkladı.

İsrail askerlerinin, bu yıl içinde 5300'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedilen açıklamada, esir işleriyle ilgilenen kurumların verilerine göre hesaplanan bu sayının, serbest bırakılan Filistinlileri de içerdiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in Filistinli tutuklularla dolu İsrail gözaltı merkezlerinin her bir bölümünde 80'den fazla kişinin kaldığı ve aşırı yoğunluk nedeniyle sorgulamaları bittikten sonra bile Filistinlilerin 70 günden fazla buralarda kalabildikleri belirtildi.

72 kişilik kapasiteli 80 kişi kalıyor

Tutukluların en çok sıkıntıyla karşılaştıkları yerlerin, başka bir cezaevine nakil, sağlık nedeniyle ya da mahkemeye çıkmak için getirildikleri geçiş ve gözaltı merkezleri olduğu öğrenildi.

Ofer Cezaevi'ndeki gözaltı merkezlerinin 72 kişilik kapasiteye sahip olduğu ifade edilen açıklamada, buna rağmen yeni gözaltılarla her bir merkezde alıkonulan kişi sayının 80'i geçtiği bilgisi verildi.

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