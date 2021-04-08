Siyonist İsrail’de Suriye’yi işgal zirvesi düzenleniyor

Siyonist İsrail yönetimi Suriye’de hâlen işgalci durumda olduğu Golan’dan 80 kilometre derinlikteki Süveyda kentine uzanan koridoru işgale hazırlanıyor. ABD ve Rusya’nın Suriye Özel Temsilcileri ile Tel Aviv’de gizli bir görüşme yapan siyonist Savunma Bakanı, bu planı her iki ülke temsilcisi ile paylaştı.

Suriye Millî Ordusu (SMO) Sözcüsü Yusuf Hamud, Türkiye gazetesine Tel Aviv’de yapılan gizli toplantıya ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. Hamud “İsrail makamları bu görüşmede Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’den Ürdün, Lübnan ve İsrail sınırlarında yer alan İran destekli militanları 95-100 kilometre derinliğe çekmelerini istedi. Rusya bu planın aşamalı olarak tatbik edilmesi konusunda güvence verdi” dedi. Hamud ayrıca İsrail Savunma Bakanı’nın “Gerekirse nüfusunun büyük bölümü Dürzilerden oluşan Süveyda’da halk oylaması yapacağız. Savaş öncesi İsrail’de 80 bin olan Dürzi sayısı 130 bini aştı. Dürziler İsrail’e katılmak istiyor” şeklinde konuştuğunu anlattı.

İranlı milisler çekilecek

Görüşmeye dair bilgilerin kesin olduğunu ve güvenilir kaynaklardan elde edildiğini vurgulayan Yusuf Hamud “Tel Aviv’de gerçekleşen mini zirvede İran destekli militanların boşalttığı alanlar Rusya ve ABD temsilcileri arasında ihtilaf konusu oldu. Rusya heyeti güneydeki alanlara büyük oranda Rus birliklerinin gireceğini belirtti. ABD heyeti bu planı Rakka kırsalı ve Deyr ez-Zor bölgelerinde halen İran güçlerinin elinde olan yerleşim birimlerine PYD-PKK militanları ile birlikte ABD askerlerinin yerleşmesi şartı ile destekleyeceğini belirtti” ifadelerini kullandı.

Bölge boşaltılıyor

Sözcü Yusuf Hamud, Kuneytra, Dera, Kuneytra ve Golan’ın 2012 yılından başlayarak İran, Rusya ve Esad bombardımanları sebebiyle insansızlaştırıldığını aktardı ve şu bilgileri verdi: Süveyda ve çevresinde on yıl önce 800 bine yakın insan yaşıyordu. Dera ve Kuneytra ile birlikte bu sayı 2,5 milyondan fazla idi. Şu an tüm bu alanlarda 650-700 bin insan ancak var. Bu insanların da büyük çoğunluğu Dürzilerden oluşuyor. Halk zaten savaş yorgunu, orada yeniden silahlanmaları ve direniş göstermeleri çok zor. siyonistler de zaten Süveyda işgal planını uygulamaya koyduğunda sahada herhangi bir mukavemet istemiyor. Zaten Rusya ve İran’ın destek vermemesi durumunda Şam ordusunun da herhangi bir direnç gösterme ihtimal ve imkânı yok.

Milislerin bulunduğu yerler

SMO Sözcüsü Hamud, Suriye’de İran yanlısı güçlerinin varlığı ve bulundukları alanlara ilişkin paylaştığı bilgiler ise şöyle: PYD işgal bölgelerinden Haseke-Kamışlı aksında İranlılar, Kamışlı Havalimanı yanındaki Ziraat Yüksek Okulunda kurdukları karargâhta bulunuyor. Yine baas rejimi birliklerinin de yer aldığı Özel Kuvvetler Karargâhında İranlı milisler var. Deyr ez-Zor’da konuşlu İran’a bağlı silahlı birlikler ise kent merkezi, Meyadin, Elbukemal şehirleri ve Ayn Ali üssünü kontrol ediyor. Humus hattı ise yine önemli oranda İranlı milisini barındırıyor. Irak’tan Suriye’ye ikmal yollarını koruma amaçlı Humus ve Elbukemal şehirleri arasında çok sayıda İran karargâhı var. Bu hat, Lübnan sınırındaki son yerleşke olan Kusayr kasabasına kadar uzanıyor.

Bir diğer kritik illerden Dera’daki askerî güç dağılımında İran güçleri yine büyük önem taşıyor. siyonistlerin sınırı ile birlikte Ürdün’e sıfır köy ve kasabaların yüzde 70’i İran yanlısı militanların kontrolünde. Bu durum Kuneytra aksında Han Ernebe ile Tel Hara arasındaki tüm sınır köylerini de kapsamakta. Akdeniz’e sıfır noktadaki Lazkiye’ de İran’a bağlı güçler, Sanbur - Ceble’deki rejimin Özel Kuvvetler Karargâhına yerleştirildiler.