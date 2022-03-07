Siyonist işgal güçleri 16 yaşındaki Filistinli çocuğu şehit etti!
İşgal altında tuttukları Filistin’de her gün sivillere yönelik silahlı saldırılarla, yıldırma operasyonlarıyla zulmünü sürdüren Siyonist İsrail, yine bir çocuğu şehit etti.
YENİ AKİT ANKARA
Filistin’de her gün sivillere yönelik silahlı saldırılarla, yıldırma operasyonlarıyla zulmünü sürdüren Siyonist İsrail, bir çocuğu daha şehit etti.
Filistin Ajansı’nın bildirdiğine göre, 16 yaşındaki Kudüslü Yamin Nafiz, Ebu Dis beldesine baskın düzenleyen işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu. Üzerinde hiçbir silah bulunmayan sivillere yönelik silahlı saldırılarını sürdüren İsrail’e uluslar arası kuruluşların suskunluğu ise tepkileri artırıyor.