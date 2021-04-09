Siyasi polemiğin kimseye faydası yok

Kovid-19, mutasyonlar geçirerek dünya üzerinde şiddetli şekilde etkisini artırırken ülkemizde de pandeminin başladığı günden bugüne kadar ki en yüksek vaka ve ölüm sayılarına ulaşıldı. Alınan tedbirlere ve sıkı denetimlere rağmen kontrollü normalleşme ile birlikte vatandaşların rehavete kapılmasının ve vakaların önüne geçilemiyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarının önüne geçebilmek üzere alınacak yeni tedbirler için çalışmalarını sürdürürken uzmanlar özellikle kapalı alanlarda mesafe, maske ve hijyen kurallarının hiçe sayılmaya devam ettiğini, toplu ulaştırmanın toplu bulaştırmaya döndüğüne, düğün ve cenazeler ile aile buluşmalarının sürdüğüne dikkati çekerek ekonomik yönden zorluk çeken esnafın tam kapanma olmadan çalışmaya devam edebilmesi için herkesi kurallara tam olarak uymaya çağırıyor.

Daha fazla kişinin aşılanması gerekiyor

AVM’ler başta olmak üzere, yeme-içme sektörünün bulunduğu kapalı alanlarda bazı esnafların da belirlenen mesafe kurallarını uygulamadıkları görülüyor. Vakaların artması ile haftasonuna getirilen sokağa çıkma yasaklarının hafta içi de olmaması için, yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte yeme-içme sektöründe de yoğunluğun azalacağı göz önünde bulundurularak vatandaşların kurallara uyması gerekiyor. HES uygulamasının tüm kapalı alanlarda doğru bir şekilde uygulanması bulaşın biraz daha azalmasına neden olurken, özellikle aşılama çalışmalarındaki rakamların yükseltilmesi gerekiyor.

El birliği ile Kovid rakamları yükseltildi!

Yeni Akit’e konuşan Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, pandeminin dünyanın halk sağlığı problemi olduğunu belirterek, ülkemizde vakaların bu kadar yükselmesinde herkesin bir parça sorumlu olduğunu söyledi. Çetin, “Siyasi otoriteler, mart ayı başında Türkiye’de kontrollü normalleşme diye bir söylemde bulunuldu. Ama bizim kontrollü normalleşecek bir rakamımız yoktu. Şimdi ise hiç yok. Normalleşme süreci ile bir yıldır özgürlüğü kısıtlanmış olan halkımız da rehavete kapıldı. Aile içi ziyaretler, düğünler, cenazeler, maske ve mesafesiz kalabalıklar, adım atılmayacak kadar dolu sokaklar bu rakamlara ulaşmamıza neden oldu. Açıkçası hem tedbir almıyoruz hem de belirlenen kurallara uymuyoruz. Mesela iş alemi maske diye bir şey bilmiyor” dedi.

Ancak dayanışma ile yeneriz

Türkiye’nin en büyük şansının güçlü sağlık altyapısı olduğuna da dikkati çeken Dr. Eyüp Çetin, “Fakat vakaların daha da yükselmesi ve yoğun bakımlarda yatak bulunamama noktasına gelirsek bu duruma hiçbir altyapının dayanması mümkün olmaz. Millet olarak bu normalleşmeyi aşmamız lazım. Bütün kurumların birbirleriyle dayanışma içerisinde olması lazım. Kovid’i ancak dayanışma ile durdurabiliriz. Geldiğimiz noktayı siyasi polemik konusu yapmaya çalışanlar da ama bilinmesi gerekir ki bunun kimseye faydası olmaz. Suçu başkalarında arayarak, deve kuşu gibi başımızı kuma gömerek mücadeleyi sürdüremeyiz. Aksi takdirde rakamlar daha da yükselir” uyarılarını yaptı.