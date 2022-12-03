  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Siyahi kadının adı yerine "maymun" yazan kahve zinciri, bedava sandviç teklif etti
Dünya

Siyahi kadının adı yerine "maymun" yazan kahve zinciri, bedava sandviç teklif etti

ABD'nin Maryland eyaletinde dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'a giden siyahi bir kadın, verdiği siparişin ardından hayatının şokunu yaşadı. Kendisine verilen bardağın üzerinde ismi yerine "maymun" yazıldığını gören kadına Starbucks'tan gelen yanıt ise daha da skandal oldu. Yaşananların bir hatadan ibaret olduğunu savunan Starbucks özür dilerken, kadına bedava içecek ve sandiviç vermeyi teklif etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 23:18:00 -
Siyahi kadının adı yerine "maymun" yazan kahve zinciri, bedava sandviç teklif etti

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir Starbucks şubesine giden Monique Pugh, Caramel Frappuccino siparişi verdi. Siparişini alan kadın, bardağın üzerinde ismi yerine "maymun" yazıldığını gördü. İsmini sözlü olarak kasiyere söylediğini belirten Pugh, "Kasiyerdeki hanımefendi adımı sordu ve ben de ona söyledim. Hepsi bu" ifadelerini kullandı.

Sadece parayı ödediler

Maymun kelimesini gördükten sonra sakinliğini koruyan Pugh, ilk şoku atlattıktan sonra başlangıçta başka bir baristaya yanlışlık olduğunu, içeceğini yenilemeleri gerektiğini söylediğini belirtti. Baristaların kendisine kavgacı bir üslupla yaklaştığını vurgulayan Pugh, "Neden mağazada o an bulunan tek Siyahi insan ben iken fincanımda 'maymun' yazdığını sordum ve bana omuz silkerek hata olmuş dedi" şeklinde konuştu. Pugh, erkek baristanın özür dilemediğini yalnızca paranın ödendiğini de sözlerine ekledi.

İçecek ve sandviç teklif ettiler

Mağazadan ayrıldıktan sonra hemen müşteri hizmetlerini aradığını kaydeden Pugh, kendisiyle iletişime geçen mağaza genel müdürünün durumun yanlış telaffuzdan ibaret olduğunu söylediğini kaydetti. Bununla da yetinmeyen mağaza müdürü, Pugh'a Starbucks'tan bedava içecek ve bedava sandviç vermeyi teklif etti. Pugh, "Reddettim... çünkü bu teklif saygısızca geldi. Bana bunu teklif etmesi saygısızlıktı" diye konuştu. Pugh, mağaza sahibinin daha sonra kendisiyle temasa geçtiğini ve özür dilediğini dile getirdi.

Çalışanı açığa aldılar

Bir Starbucks kurumsal temsilcisi, olayı doğrularken, siparişi alan çalışanın açığa alındığını belirtti. Ayrıca olayın meydana geldiği mağazanın başka bir şirkete ait bir franchise olduğunu da sözlerine ekledi. Starbucks temsilcisi, diğer şirkete yönelik soruşturma başlattığını ve personel için ek eğitim sözü verdi.

Almanya'daki çirkin ırkçı saldırı unutulmadı!
Almanya'daki çirkin ırkçı saldırı unutulmadı!

Aktüel

Almanya'daki çirkin ırkçı saldırı unutulmadı!

Irkçı, faşist Ümit Özdağ yeni şovunu yaptı! Fidan yerine bakın ne dikti
Irkçı, faşist Ümit Özdağ yeni şovunu yaptı! Fidan yerine bakın ne dikti

Gündem

Irkçı, faşist Ümit Özdağ yeni şovunu yaptı! Fidan yerine bakın ne dikti

Saray’da ırkçılık! Prens William'ın vaftiz annesi istifa etti
Saray’da ırkçılık! Prens William'ın vaftiz annesi istifa etti

Dünya

Saray’da ırkçılık! Prens William'ın vaftiz annesi istifa etti

İngiltere Başbakanı Sunak'tan Irkçılığa tepki
İngiltere Başbakanı Sunak'tan Irkçılığa tepki

Dünya

İngiltere Başbakanı Sunak'tan Irkçılığa tepki

Irkçılığa karşı bilim insanlarından ortak proje
Irkçılığa karşı bilim insanlarından ortak proje

Aktüel

Irkçılığa karşı bilim insanlarından ortak proje

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar 7 Aralık'a dikkat! İslam Memiş 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu
Ekonomi

Altın alacaklar 7 Aralık'a dikkat! İslam Memiş 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Darphane tarafından 7 Aralık'ta piyasaya sürülecek olan Reşat Altın ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerd..
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin hedefi! Ayçiçek yağı, zeytinyağı, et ve süt ürünlerinde 5 milyar liralık yatırım
Ekonomi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin hedefi! Ayçiçek yağı, zeytinyağı, et ve süt ürünlerinde 5 milyar liralık yatırım

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi Marketleri) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, ayçiçek yağı ve zeytinyağı ile et ve süt ürünleri se..
Dünyada bir ilk! Gizli şekilde geliştirilen 6. nesil bombardıman uçağı B-21 Raide tanıtıldı
Teknoloji

Dünyada bir ilk! Gizli şekilde geliştirilen 6. nesil bombardıman uçağı B-21 Raide tanıtıldı

ABD, stratejik öneme sahip dünyanın ilk 6. nesil bombardıman uçağı B-21 Raider'ı, 'En gelişmiş hava savunma sistemleri bile gökyüzünde B-21'..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23