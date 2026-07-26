Siyah renkli saç nasıl açılır? Kapatmamız imkansız mı? Bu yöntemlerle imkan var: Böyle çıkardı!

Saç rengini daha da açmak kadınlar arasında söz konusu oldukça, en çok zorlanılan ve açma işleminin saça zarar vereceği düşünülen renklerden biri de siyah renktir. Kadınlar mümkün mertebe hem saçlarını siyah renk yerine başka bir renge döndürmek adına hem de bu dönüşümü en sağlıklı ve saçı yıpratmayacak şekilde yapmak adına ciddi çözüm yolları aramaktadırlar.

Siyah Renkli Saç Nasıl Açılır?

Saç rengini daha da açmak kadınlar arasında söz konusu oldukça, en çok zorlanılan ve açma işleminin saça zarar vereceği düşünülen renklerden biri de siyah renktir. Kadınlar mümkün mertebe hem saçlarını siyah renk yerine başka bir renge döndürmek adına hem de bu dönüşümü en sağlıklı ve saçı yıpratmayacak şekilde yapmak adına ciddi çözüm yolları aramaktadırlar.

Siyah renkteki saçları açabilmek için sunulan başlıca yöntemler şunlardır;

Siyah boyalı saçların rengini açmak için uygulanacak ilk doğal yol, papatya suyunu doğal olarak saç yüzeyine uygulamaktır. Bu uygulamayı yapmak adına bir çaydanlığın içerisine saçlarınızın tamamına yetecek miktarda suyu koyduktan sonra, bu suyun içerisine kurutulmuş papatyaları da ekleyerek bir müddet kaynatmanız gerekecektir.

Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra demlenme sürecine bıraktığınız bu papatyalı suyu, iyice ılıklaştığına emin olduktan sonra tüm saçınıza kökten uca sürerek bitirin. Son olarak da güneşin altına çıkarak bu kürün saçınızda kurumasını bekleyin.

Siyah saçı açıcı doğal yöntemlerden biri olarak limondan da bahsetmek mümkündür. Bir adet limonun suyunu sıkarak tüm saçınıza yedirdikten sonra, yine güneşe çıkarak bu limon özünün saçlarınızda kurumasını sağlayın. Ancak limon asidik özlü bir ürün olduğundan, saçlarınızı yıpratma ihtimali göz önünde bulundurularak mutlaka bu uygulamadan sonra bir de bakım yapmanız önerilmektedir.

Siyah saçı açıcı yöntemlerden doğal olanlarının dışında piyasada oksijenli su kullanarak saçlarını açmaya çalışan bireylerin de olduğu görülmektedir. Amcak bu ürün kimyasal bir ürün olduğundan hem saçlarınızı yıpratabilmekte hem de bir süre sonra saçlarınızı turuncu bir renge kavuşturmaktadır. Bu yüzden oksijenli su uygulaması yapmadan önce iki defa düşünülmelidir.

Bazı kadınlar bakımlarını düzenli yaptıkları için bu durumu umursamadan saçlarına oksijenli suyu rahatça uygulamaktadırlar. Bu uygulama için sadece oksijenli suyu tüm saçınıza sürüp güneşe çıkmanız yeterli olacaktır.

Doğal bir saç açıcı olarak son olarak tarçından bahsedebilmek mümkündür. Evinizde bir kaşık tarçını kasenin içerisinde saç kreminizle karıştırarak tüm saçınıza uygulayıp 6 saat kadar saçınızda bekletmeniz yeterli olacaktır.

Saçın doğal siyah mı yoksa boya mı olduğu, daha önce kaç kez boyandığı açma yöntemini ve başarısını doğrudan belirler.

Siyah renkli saçı açmak, boya pigmentlerinin yoğunluğu nedeniyle en zor ve yıpratıcı saç işlemlerinden biridir. Saçın durumuna ve boyalı olup olmamasına göre kuaförde açıcı (oryal) ile renk açma, renk sökücü (color remover) kullanımı veya sabırlı bir geçiş süreci tercih edilmelidir. Siyah saç rengini açmak imkansız değildir, ancak sabır ve doğru yöntemler gerektirir.

İşte siyah saç rengini değiştiren en etkili yöntemler:

Kimyasal Yöntemler

Saç Açıcı (Oryal): En hızlı ve kesin sonuç veren yöntemdir. Siyah pigmentleri parçalayarak saçı sarı veya turuncu tona kadar açar. Saçı yıpratabileceği için profesyonel destek önerilir.

Boya Silici (Color Remover): Eğer saçınızdaki siyah renk boyadan kaynaklanıyorsa kullanılır. Saçın kendi doğal pigmentine zarar vermeden sadece yapay boya pigmentlerini akıtır.

Kademeli ve Yumuşak GeçişlerIşıltı ve Ombre: Saçın tamamını açmak yerine aralara veya uçlara paket atılır. Bu sayede siyah saçın keskinliği azalır ve modern bir görünüm elde edilir.

Açık Ton Boyalar: Doğal siyah saçlarda, yüksek hacimli oksidanlar (30 veya 40 Volüm) ile birlikte kullanılan küllü açık kahve boyalar saç rengini birkaç ton kırabilir.Doğal ve Evde Uygulanan Yöntemler(Bu yöntemler sadece boyasız, doğal siyah saçlarda ve uzun süreli kullanımda hafif ton kırılması sağlar.)

Karbonat ve Şampuan: Kepek şampuanı ile karbonat karıştırılarak yıkanırsa boyalı saçtaki siyah pigmentlerin daha hızlı akmasına yardımcı olur.C Vitamini Maskesi: Ezilmiş C vitamini tabletleri arındırıcı şampuanla karıştırılıp saçta bekletilir. Kimyasal içermeyen güçlü bir boya akıtıcıdır.