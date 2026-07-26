Hem Mustafa Kemal’in partisini böldü hem de Anıtkabir’e koştu! Atatürk’ten başka sermayeleri yok

Zekeriya Say İstanbul

Türlü şaibelerle oturduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğunu yargı kararıyla kaybeden ve ‘Baba Ocağı’ dediği partiyi bölerek ayrılan Özgür Özel, kurduğu “Yeni Parti” ile Mustafa Kemal istismarına hız verdi. CHP Grup Başkanı olduğu dönemde “Sıkışınca, Atatürk’ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez” dediği halde, Yeni Parti’nin ilanını Mustafa Kemal’in kurduğu Anadolu Kulübü’nde yapan, 23 Nisan 1920’de Meclis’in açılışı için atılan adımları takip ederek Hacı Bayram Veli Camisi’ne koşan Özel’in, dün de CHP’den kopardığı 91 milletvekili ile Anıtkabir’e koşması, “Atatürk’ten başka sermayesi yok” eleştirilerine sebep oldu.

ATA’SINA KOŞTU

Pavyon köşelerinde dağıtılan rüşvet paralarıyla Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu CHP’den mutlak butlan kararı sonrası istifa ederek ayrılan ve yeni parti kuran Özgür Özel, pişkinlikte sınır tanı. CHP Grup Başkanı olduğu 2023 yılında, Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaptığı bir konuşmasında, ‘Mustafa Kemal’ isminin “kolaycılığa” alet edilmesini eleştiren ve “Atatürkçülükten bahsetmekle ilerleyemeyiz” diyen Özel, kurduğu Yeni Parti’nin Kurucular Kurulu ile birlikte dün ilk iş olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. CHP’de siyaset yaptığı dönemde, “En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca Milli Mücadele’den, Atatürk’ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunda bir kolaycılık, birbirimizi kandırmak var” diyen Özel’in, CHP’den ayrılır ayrılmaz Anıtkabir’e koşması, benzeri görülmemiş bir ikiyüzlülük örneği olarak değerlendirildi. Genel Başkanlık koltuğunda otururken, “İlk seçimlerde CHP iktidar olacak” diyen Özel’in kurduğu Yeni Parti ile CHP’yi böldükten sonra Anıtkabir’e gitmesi ve imzaladığı Özel Deftere “Kuşatılan mirasınızı koruma görevi, Yeni Parti’nin kadrolarına emanettir” notunu düşmesi, “Mirası böldü Atasına koştu” yorumlarına sebep oldu.

SİYASET ÜRETEMİYOR

Yeni Parti’nin ilanını Atatürk’ün kurduğu Anadolu Kulübü’nde yapan ve Birinci Meclis’in açılışı için atılan adımları takip ederek Hacı Bayram Veli Camisi’ne koşan Özel’in dün de Anıtkabir’e gitmesini akit’e değerlendiren Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy, şunları söyledi: “2023 seçimlerinde Özgür Özel artık daha fazla Atatürk’ün ve Anıtkabir’in arkasına sığınmanın bir manasının olmadığını, yeni şeyler söylemek gerektiğini, yeni politikalar üretmek gerektiğini söylemiş ve halktan oy almıştı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi’nin tabanı ve daha önce oy vermediği halde çeşitli gerekçelerle iktidara kızan kesimler, ‘Bu defa CHP’ye oy verelim, çünkü Özgür Özel, ‘Artık Atatürk’e böyle körü körüne bağlı kalmayacağız. İşte efendim Anıtkabir’e gidip orada birtakım ritüeller yapmak yerine yeni politikalar üretmemiz lazım’ demişti. Ancak gördük ki Özgür Özel başkanlığında kurulan Yeni Parti’de değişen bir şey yok. ‘Dün dünde kaldı, bugün yeni şeyler söylemek lazım’ diye beklerken Özgür Özel ne yazık ki yine Kemalizm üzerinden oy devşirme ve Anıtkabir’e gitmeye ve Türkiye’deki Mustafa Kemal severler üzerinden bir sosyolojik taban elde etmenin gayreti içerisinde.

SEN NESİN?

Oysa Yeni Parti’den ismi gibi yeni şeyler duymak isterdik. Bir defa bu partinin konumu nedir? Sağ parti midir, sol parti midir, merkez parti midir, Kemalist parti midir, liberal parti midir; bunları bilmiyoruz. Bir defa bu partinin bir programı yok, bir defa bu partinin Türkiye’nin temel meselelerine, sorunlarına dair herhangi bir sözü, söylemi, projesi, projeksiyonu, bir vaadi, bir planı yok. Sadece Türkiye’deki o aklı bir karış havada olan ve birçok konuda da aslında akılla, mantıkla bağını kesmiş olan bu körü körüne bağlı Kemalist ekibin dümen suyuna gidip oradan bir oy devşirme derdinde olduğunu görüyoruz. Bu ikiyüzlülüktür.

BU KADARI NORMAL DEĞİL

Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat ise şunları kaydetti: “Ülkede 100 seneden beri devam eden bir rejim var! Bu rejimin arkasına sığınarak da yapılan bir ton usulsüzlük, yolsuzluk var. Ülkede ne kadar arsız, hırsız, dolandırıcı, tecavüzcü, zübük varsa nedense Atatürk’ü ve onun kurmuş olduğu rejimi kendine payanda yapıyor. Siyasetçisi de böyle, medyacısı da akademisyeni de sanat-sepet tayfası da… Suç örgütü lideri olmak ve 20’ye yakın suçu işlediği iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu ve onun etrafında olan kimseler delege satın alma yoluyla hileli bir kurultay tertip ettikleri ve böylece partiyi ele geçirmeye çalıştıkları ortaya çıkınca, mutlak butlan gereği partinin eski genel başkanına devredilmesi sonucu yeni bir parti kurdular. Kurdukları yeni partinin ismi kendilerine özgü ‘Yeni Rakı’yı anımsatmıyor sadece. Tabii ortada bir vizyon ve proje olmayınca geriye sadece Atatürk istismarı kalıyor. Daha düne kadar ‘Atatürk diyerek ilerleyemeyiz’ diyen Özel ve ekibi de bunun daniskasını yapıyor. Bunlar neden partiden ayrıldı? Birlikte hareket ettikleri kişiler neden içeride? Yaşadığımız tarih bize gösterdi ki küçük hırsızlıklar maske ile büyük hırsızlıklar da Atatürkçülük maskesiyle yapılmakta! Yeni Parti bu kadar çok Atatürk’e atıf yaptığına göre korktukları ve üzerini örtmeye çalıştıkları bir bagajları olmalı.”