  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gerçek sonradan ortaya çıktı! Tankerden çıkan duman ortalığı karıştırdı Şişli'de korku dolu anlar! 6 katlı binanın duvarı çöktü, mahalleli deprem sandı ABD'yi sarsan felaket ABD konsolosluğuna İHA saldırısı! Bölge alarma geçti! Terörden arınan bölgede dev proje: Şırnak’ta bin 520 konut heyecanı İngiltere’deki asılsız bomba ihbarı olay oldu! Bir çocuk şaka yaptı savaş uçakları havalandı İsrailli muhalif liderden Netanyahu'ya tepki Batı Yaka’yı adeta barut fıçısına çeviriyor ‘Ahbaplar’ belki biraz utanır! AFAD millet için teyakkuzda ‘Gel bakalım ABD’ İran halkı silah kuşandı Lozan hezimetinin 103’üncü yıl dönümü
Gündem Trump'tan İran konusunda dikkat çeken geri adım! Saldırı planı askıya mı alındı?
Gündem

Trump'tan İran konusunda dikkat çeken geri adım! Saldırı planı askıya mı alındı?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trump'tan İran konusunda dikkat çeken geri adım! Saldırı planı askıya mı alındı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik yeni hava saldırılarını şimdilik durdurması yönünde Amerikan ordusuna talimat verdiği öne sürüldü. İddiaya göre karar, diplomatik temaslara alan açma isteği ve mevcut operasyonların ulaştığı sınırların değerlendirilmesinin ardından alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik yeni askeri operasyonlara ilişkin dikkat çeken bir karar aldığı iddia edildi. Axios'un isimleri açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump, Amerikan ordusunun İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlememesi yönünde talimat verdi.

Haberde, Trump'ın cuma günü kendisine sunulan yeni saldırı planlarını onaylamadığı ve ordudan mevcut aşamada yeni bir operasyon gerçekleştirmemesini istediği öne sürüldü.

"Diplomasiye alan açmak istiyor" değerlendirmesi

Kaynaklara göre Washington yönetimi, askeri seçenekleri tamamen masadan kaldırmış değil. ABD ordusunun, ihtiyaç duyulması halinde yeniden geniş çaplı muharebe operasyonlarına dönülmesi ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Haberde, Trump'ın bu kararının hem diplomatik girişimlere fırsat tanıma isteğini hem de mevcut saldırıların ulaştığı etkinlik sınırına ilişkin değerlendirmeleri yansıttığı ifade edildi.

İki haftadır her gece saldırı planı onaylıyordu

Trump'ın yaklaşık iki haftadır her gün ABD ordusunun hazırladığı saldırı planlarını onayladığı ve bu operasyonların Orta Doğu saatiyle gece yarısından sonra uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.

Son kararla birlikte bu rutinin ilk kez kesintiye uğradığı öne sürülürken, söz konusu talimatın geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu konusunda ise henüz netlik bulunmadığı aktarıldı.

Umman heyetinin Tahran ziyareti dikkat çekti

Trump'ın yeni saldırı planına onay vermediği yönündeki iddiaların, Umman heyetinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin temaslarda bulunmak üzere Tahran'a ulaştığı saatlerle örtüşmesi dikkat çekti.

Öte yandan Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin programında yaptığı açıklamada İran'ın henüz bir anlaşmaya hazır olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Haydut ABD ne umdu ne buldu! İranlı muhabirden Trump'ı çıldırtacak görüntü
Haydut ABD ne umdu ne buldu! İranlı muhabirden Trump'ı çıldırtacak görüntü

Dünya

Haydut ABD ne umdu ne buldu! İranlı muhabirden Trump'ı çıldırtacak görüntü

Trump'tan İran'a yeni savaş tehdidi: "Operasyonu yeniden başlatmayı ciddi olarak düşünüyorum"
Trump'tan İran'a yeni savaş tehdidi: "Operasyonu yeniden başlatmayı ciddi olarak düşünüyorum"

Gündem

Trump'tan İran'a yeni savaş tehdidi: "Operasyonu yeniden başlatmayı ciddi olarak düşünüyorum"

Türkiye'yi kapsıyordu! Trump'ın skandal kararı ilk gün yargıya taşındı
Türkiye'yi kapsıyordu! Trump'ın skandal kararı ilk gün yargıya taşındı

Ekonomi

Türkiye'yi kapsıyordu! Trump'ın skandal kararı ilk gün yargıya taşındı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23