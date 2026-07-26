Trump'tan İran konusunda dikkat çeken geri adım! Saldırı planı askıya mı alındı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik yeni askeri operasyonlara ilişkin dikkat çeken bir karar aldığı iddia edildi. Axios'un isimleri açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump, Amerikan ordusunun İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlememesi yönünde talimat verdi.

Haberde, Trump'ın cuma günü kendisine sunulan yeni saldırı planlarını onaylamadığı ve ordudan mevcut aşamada yeni bir operasyon gerçekleştirmemesini istediği öne sürüldü.

"Diplomasiye alan açmak istiyor" değerlendirmesi

Kaynaklara göre Washington yönetimi, askeri seçenekleri tamamen masadan kaldırmış değil. ABD ordusunun, ihtiyaç duyulması halinde yeniden geniş çaplı muharebe operasyonlarına dönülmesi ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Haberde, Trump'ın bu kararının hem diplomatik girişimlere fırsat tanıma isteğini hem de mevcut saldırıların ulaştığı etkinlik sınırına ilişkin değerlendirmeleri yansıttığı ifade edildi.

İki haftadır her gece saldırı planı onaylıyordu

Trump'ın yaklaşık iki haftadır her gün ABD ordusunun hazırladığı saldırı planlarını onayladığı ve bu operasyonların Orta Doğu saatiyle gece yarısından sonra uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.

Son kararla birlikte bu rutinin ilk kez kesintiye uğradığı öne sürülürken, söz konusu talimatın geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu konusunda ise henüz netlik bulunmadığı aktarıldı.

Umman heyetinin Tahran ziyareti dikkat çekti

Trump'ın yeni saldırı planına onay vermediği yönündeki iddiaların, Umman heyetinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin temaslarda bulunmak üzere Tahran'a ulaştığı saatlerle örtüşmesi dikkat çekti.

Öte yandan Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin programında yaptığı açıklamada İran'ın henüz bir anlaşmaya hazır olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu.