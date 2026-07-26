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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan yolsuzluk mesajı: "Çalan, çırpan siyasetçi istemiyoruz"
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan yolsuzluk mesajı: "Çalan, çırpan siyasetçi istemiyoruz"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Kılıçdaroğlu'ndan yolsuzluk mesajı: "Çalan, çırpan siyasetçi istemiyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul'daki üye katılım töreninde yaptığı konuşmada yolsuzluk yapanlara sert mesaj verdi. "Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, yolsuzluğa bulaşanların CHP'de yerinin olmadığını vurgulayarak, partinin "büyük ölçüde arındığını" söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sarıyer'de düzenlenen üye katılım töreninde yaptığı konuşmada yolsuzlukla mücadele vurgusu yaptı. Partisinin temiz siyaset anlayışını benimsediğini belirten Kılıçdaroğlu, yolsuzluğa bulaşan isimlerin CHP'de barınamayacağını ifade etti.

Sarıyer Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile MYK üyeleri de katıldı.

"Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz"

Konuşmasında sert ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, siyasetin kişisel çıkar için değil toplumun refahı için yapılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal partinin dışına çıkacaksın."

"Siyasetçi temiz ve ahlaklı olmak zorunda"

Kılıçdaroğlu, siyasette dürüstlük ve ahlakın vazgeçilmez olduğunu belirterek, geçmişte de yolsuzluklarla mücadele ettiği için tanındığını söyledi.

"Hırsızlığı varsa durmam, yolsuzluğu varsa durmam" diyen Kılıçdaroğlu, halkın sorunlarını çözmek yerine kişisel servet edinmeye çalışan siyaset anlayışını eleştirdi.

"CHP büyük ölçüde arındı"

Konuşmasının sonunda partisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'nin önemli ölçüde yenilendiğini savundu.

"Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir, onurlu bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir. Çok şükür bu da büyük ölçüde gerçekleşti." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, CHP'nin ahlaklı ve erdemli insanların partisi olduğunu söyledi.

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