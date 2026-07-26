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Gündem Rum kışlasında Türk'e küfür talimi
Gündem

Rum kışlasında Türk'e küfür talimi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Rum kışlasında Türk'e küfür talimi

Güney Kıbrıs'taki Yunan Alayı'nda (ELDYK) görev yapan bir askerin, eğitimlerde Türkiye ve Türkleri hedef alan küfürlü sloganlar attırıldığını Yunan basınına yazdığı mektup gündem oldu. Yunanistan Parlamentosu'na taşınan olayın ardından KKTC Milletvekili Zorlu Töre, "Türk karşıtlığı sistemli şekilde pompalanıyor" uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasının konuşulduğu bir dönemde, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden gelen haberler yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Rum kışlasında tepki çeken uygulama

Güney Kıbrıs'ta konuşlu Yunan Alayı (ELDYK) bünyesinde görev yapan asker Nestor Bessios'un Yunanistan'da yayımlanan Rizospastis gazetesine gönderdiği mektup, askeri eğitimlerde Türkiye ve Türkleri hedef alan küfürlü sloganlar attırıldığı tartışmasını gündeme taşıdı.

"Komutanlık biliyordu, işlem yapılmadı"

ELDYK bünyesindeki 2. Mekanize Piyade Taburu'nda görev yapan Bessios, mektubunda eğitimler sırasında Türkiye ve Türkleri hedef alan sloganların rutin şekilde kullandırıldığını belirtti.

Komutanlığın bu uygulamalardan haberdar olduğunu ifade eden Bessios, resmi şikâyetlere rağmen herhangi bir adım atılmadığını kaydetti.

Irkçı söylemlerin iki halk arasında nefret duygusunu körüklediğini belirten asker, bu tür uygulamaların ordunun savaş gücüne hiçbir katkı sağlamadığını dile getirdi.

Skandal parlamentoya taşındı

Bessios'un mektubunun ardından Yunanistan Komünist Partisi (KKE), konuyu parlamentonun gündemine taşıdı.

Atina yönetimi ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise kamuoyuna yansıyan gelişmeler hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

"Rum papazlar Türk bayraklı maketlere ateş ediyor"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan KKTC Milletvekili Zorlu Töre, Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan askeri gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'in ortak askeri yapılanma çalışmalarına işaret eden Töre, Rum papazların Türk bayraklı maketlere ateş ederek silah talimi yaptığına ilişkin haberlerin de kamuoyuna yansıdığını belirtti.

"Türk karşıtlığı pompalanıyor"

Rum yönetiminin izlediği politikaların bölgedeki gerilimi artırdığını ifade eden Töre, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk karşıtlığı sistemli şekilde pompalanıyor. Irkçı anlayış besleniyor. Bölgede yaşanan gelişmeleri dikkatle takip etmeli ve her zaman teyakkuzda olmalıyız."

Töre, Doğu Akdeniz'de artan askeri hareketlilik ve son gelişmeler karşısında Türkiye ile KKTC'nin güvenlik politikalarının öneminin daha da arttığını sözlerine ekledi.

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