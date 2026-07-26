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Yerel Arı soktu, fenalaştı! Şimdi ölüm döşeğinde
Yerel

Arı soktu, fenalaştı! Şimdi ölüm döşeğinde

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Arı soktu, fenalaştı! Şimdi ölüm döşeğinde

Adıyaman'da arının soktuğu vatandaş hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde tarlada çalışan 55 yaşındaki M.A., isimli kişiyi arı soktu.

Bir süre sonra fenalaşan M.A., yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan M.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu acil yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

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