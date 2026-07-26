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22 yaşındaki isim artık yolcu: Fenerbahçe, Gonzalo Garcia'yı transfer edecek

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22 yaşındaki isim artık yolcu: Fenerbahçe, Gonzalo Garcia'yı transfer edecek

Fenerbahçe, Mourinho'nun yeni takımı İspanyol devi Real Madrid forması giyen 22 yaşındaki Gonzalo Garcia'yı transfer edecek...

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Foto - 22 yaşındaki isim artık yolcu: Fenerbahçe, Gonzalo Garcia'yı transfer edecek

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Foto - 22 yaşındaki isim artık yolcu: Fenerbahçe, Gonzalo Garcia'yı transfer edecek

Sarı-lacivertlilerin, Real Madrid forması giyen 22 yaşındaki Gonzalo Garcia'yı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Haberde, Başkan Aziz Yıldırım'ın girişimleriyle aracı bir menajer üzerinden Jose Mourinho ile temas kurulduğu, Portekizli teknik adamın ise "Kulüpler anlaşırsa oyuncunun ayrılığına onay veririm." mesajını verdiği iddia edildi.

#3
Foto - 22 yaşındaki isim artık yolcu: Fenerbahçe, Gonzalo Garcia'yı transfer edecek

Fenerbahçe'nin transferi satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle tamamlamak istediği ve bu doğrultuda tüm şartları zorladığı aktarıldı.

#4
Foto - 22 yaşındaki isim artık yolcu: Fenerbahçe, Gonzalo Garcia'yı transfer edecek

Real Madrid altyapısından yetişen Gonzalo Garcia, geçen sezon İspanyol ekibinde 39 resmi maçta görev aldı. 30 milyon euro piyasa değeri bulunan İspanyol futbolcu, 8 gol ve 3 asistlik performans sergilerken santrforun yanı sıra forvet arkası ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.

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