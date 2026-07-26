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Yerel Konya’da gölete düşen şahıs can verdi
Yerel

Konya’da gölete düşen şahıs can verdi

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Konya’da gölete düşen şahıs can verdi

Konya'nın Akören ilçesinde gölete düşen kişi yaşamını yitirdi.

Ailesiyle Akören Göleti çevresinde piknik yapan İbrahim Kosalak (39), balık tutarken suya düşen oltasını almaya çalıştı.

Dengesini kaybederek gölete düşen Kosalak bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri gölette yaptıkları aramada Kosalak'ın cesedine ulaştı.

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