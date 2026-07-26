Şehidlere saygısızlık eden general kim? Ali Karahasanoğlu deşifre etti

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, "Nankör kim, şehidlere saygısızlık eden general kim?" başlıklı köşe yazısında Lozan Antlaşması'nın yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerde yapılan açıklamaları ele aldı.

Ali Karahasanoğlu'ndan Lozan tartışmasına dikkat çeken değerlendirme

Karahasanoğlu, özellikle emekli Tümgeneral Naim Babüroğlu'nun Lozan'a ilişkin değerlendirmelerini eleştirerek, Türkiye'nin bağımsızlığının diplomasi masasında değil, Kurtuluş Savaşı'nda verilen büyük mücadeleyle kazanıldığını ifade etti.

"Vatan cephede kurtarıldı"

Yazısında Lozan'ın tarihsel önemine ilişkin farklı değerlendirmeler yapan Karahasanoğlu, Kurtuluş Savaşı boyunca verilen mücadele ve binlerce şehidin fedakârlığının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Karahasanoğlu, Türkiye'nin bağımsızlığının temelinin cephede kazanılan askeri başarılarla atıldığını savunarak, diplomatik sürecin bu mücadelenin ardından yürütüldüğünü ifade etti.

Babüroğlu'nun sözlerine tepki

Karahasanoğlu, Naim Babüroğlu'nun "Lozan ile ülkemizi geri aldık" yönündeki değerlendirmesine karşı çıkarak, bu yaklaşımın Kurtuluş Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitlerin mücadelesini ikinci plana ittiğini dile getirdi.

Yazısında, "Ülke masada kazanıldı deniliyorsa, o halde cephede verilen mücadele nasıl izah edilecek?" sorusunu yönelten Karahasanoğlu, Lozan'ın tek başına bağımsızlığı sağlayan bir süreç olarak gösterilmesine itiraz etti.

"Asıl nankörlük şehitlerin mücadelesini görmezden gelmektir"

Karahasanoğlu, yazısının sonunda Lozan tartışmalarının tarihi gerçekler ışığında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, cephede verilen mücadelenin unutulmaması çağrısında bulundu.

Babüroğlu'na açık çağrıda bulunan Karahasanoğlu, eleştirilerine cevap verilmesi halinde bunu kamuoyuyla paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>