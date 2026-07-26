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Gündem ABD'de mühimmat bitti, savaş ertelendi! 13 gecelik saldırı serisine ara verildi
Gündem

ABD'de mühimmat bitti, savaş ertelendi! 13 gecelik saldırı serisine ara verildi

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ABD'de mühimmat bitti, savaş ertelendi! 13 gecelik saldırı serisine ara verildi

ABD basınında yer alan iddialara göre Başkan Donald Trump, İran'a yönelik planlanan geniş çaplı saldırıları, Amerikan ordusunun önleyici füze stoklarının kritik seviyeye inebileceği yönündeki uyarılar sonrası erteledi. Washington'da ayrıca saldırıların İran'ı zayıflatmak yerine daha da kenetlediği değerlendirmesi yapılıyor.

ABD ile İran arasında son iki haftadır devam eden askeri gerilimde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Amerikan gazetesi The New York Times'ın (NYT) hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan geniş çaplı askeri operasyonu son anda erteleme kararı aldı.

Habere göre kararın arkasında, Amerikan ordusunun önleyici füze stoklarına ilişkin yapılan kritik değerlendirmeler yer aldı.

"Önleyici füze stoku kritik seviyeye inebilir"

İddiaya göre ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Beyaz Saray'a sunduğu değerlendirmede, İran'a karşı yeni ve kapsamlı bir harekâtın başlaması halinde ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) elindeki önleyici füze stoklarının ciddi ölçüde azalabileceği uyarısında bulundu.

Trump'ın, bu değerlendirme sonrasında saldırı planını şimdilik askıya aldığı öne sürüldü.

Washington'da dikkat çeken değerlendirme

Haberde yer alan bir başka üst düzey ABD'li yetkili ise, saldırıların İran'ı müzakere masasına zorlamak yerine tam tersi bir etki oluşturduğu görüşünün Washington'da giderek güç kazandığını ifade etti.

Yetkiliye göre son dönemde gerçekleştirilen yoğun hava saldırıları, İran yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaktan çok ülke içinde dış tehdit algısını güçlendirdi ve toplumun daha fazla kenetlenmesine neden oldu.

13 gecelik saldırı serisine ara verildi

ABD ordusu, Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik 13 gece boyunca aralıksız sürdürdüğü saldırılara dün gece ara vermişti.

Buna karşın Amerikan ordusunun olası yeni operasyonlar için hazırlıklarını sürdürdüğü, Trump'ın ise askeri ve diplomatik seçenekleri değerlendirmeye devam ettiği belirtiliyor.

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Yorumlar

...

haber kaynağı::: abd nin hukumet kaynaklarına dayanan bi haber ::: haber burada bitiyor da neyse...bu gevurun savunma sanayi dedikleri ayırdığı bütçeye bak ..bide diger ulkelere. yine neyse diyelim ...haaa keske dogru olsada ama malesef ...yav adamlar savunma bakanliginin adini savaş bakanligi yaptilar buradan da anlaşılıyorki daha geniş bi savaşa gireceklerini.....bunlar savasa girecekler ama muhimmatları olmayacak ...yav git harıl harıl çalisiyordur fabrikaları....haaa sorsan savaşı biz başlatmadık diye yazarlar tarih kitaplarına ....ez cumle kendileride yalan dolan soyledikleri herseyde yalan dolan bunlara inanan ya salakdir yada psikiyatriye bi gorunmesi gerekir.....
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