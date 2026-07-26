ABD'de mühimmat bitti, savaş ertelendi! 13 gecelik saldırı serisine ara verildi

ABD ile İran arasında son iki haftadır devam eden askeri gerilimde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Amerikan gazetesi The New York Times'ın (NYT) hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan geniş çaplı askeri operasyonu son anda erteleme kararı aldı.

Habere göre kararın arkasında, Amerikan ordusunun önleyici füze stoklarına ilişkin yapılan kritik değerlendirmeler yer aldı.

"Önleyici füze stoku kritik seviyeye inebilir"

İddiaya göre ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Beyaz Saray'a sunduğu değerlendirmede, İran'a karşı yeni ve kapsamlı bir harekâtın başlaması halinde ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) elindeki önleyici füze stoklarının ciddi ölçüde azalabileceği uyarısında bulundu.

Trump'ın, bu değerlendirme sonrasında saldırı planını şimdilik askıya aldığı öne sürüldü.

Washington'da dikkat çeken değerlendirme

Haberde yer alan bir başka üst düzey ABD'li yetkili ise, saldırıların İran'ı müzakere masasına zorlamak yerine tam tersi bir etki oluşturduğu görüşünün Washington'da giderek güç kazandığını ifade etti.

Yetkiliye göre son dönemde gerçekleştirilen yoğun hava saldırıları, İran yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaktan çok ülke içinde dış tehdit algısını güçlendirdi ve toplumun daha fazla kenetlenmesine neden oldu.

13 gecelik saldırı serisine ara verildi

ABD ordusu, Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik 13 gece boyunca aralıksız sürdürdüğü saldırılara dün gece ara vermişti.

Buna karşın Amerikan ordusunun olası yeni operasyonlar için hazırlıklarını sürdürdüğü, Trump'ın ise askeri ve diplomatik seçenekleri değerlendirmeye devam ettiği belirtiliyor.