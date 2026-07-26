  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Boşanma görüşmesi kanlı bitti! Kayınpeder damadını tüfekle vurdu Ajanslar son dakika koduyla bildiriyor! '11 savaş uçağı, 17 İHA'yı düşürdük' Skandal! Alkollü askerler zırhlı araçla dehşet saçtı Gerçek sonradan ortaya çıktı! Tankerden çıkan duman ortalığı karıştırdı Şişli'de korku dolu anlar! 6 katlı binanın duvarı çöktü, mahalleli deprem sandı ABD'yi sarsan felaket ABD konsolosluğuna İHA saldırısı! Bölge alarma geçti! Terörden arınan bölgede dev proje: Şırnak’ta bin 520 konut heyecanı İngiltere’deki asılsız bomba ihbarı olay oldu! Bir çocuk şaka yaptı savaş uçakları havalandı İsrailli muhalif liderden Netanyahu'ya tepki Batı Yaka’yı adeta barut fıçısına çeviriyor
Gündem 'Kilolu çıktım' kaprisi CHP’li belediyeye 800 bin liraya patladı
Gündem

'Kilolu çıktım' kaprisi CHP’li belediyeye 800 bin liraya patladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
'Kilolu çıktım' kaprisi CHP’li belediyeye 800 bin liraya patladı

CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada dosyaya giren ifadeler dikkat çekti. Belgeselin yapımcısı Koral Altın, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, "Belgeselde kilolu çıkmışım" gerekçesiyle kendi röportaj bölümünü yeniden çektirdiğini, bu revizyon için belediye bütçesinden 800 bin lira daha ödendiğini anlattı.

CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren ifadelerde, belediye bütçesiyle hazırlanan "Leyla Hanım" belgeselinin yeniden çektirilme gerekçesi dikkat çekti.

'Kilolu çıktım' gerekçesiyle yeniden çekim yapıldı

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, belgeselde yer alan kendi röportaj görüntülerini beğenmediği ve "kilolu çıktığını" söyleyerek yeniden çekim talimatı verdiği öne sürüldü.

Yapımcı ifade verdi

Belgeselin idari yapımcısı Koral Altın, soruşturma kapsamında verdiği ifadede, 2022 yılında "Leyla Hanım" belgeselinin yapımını üstlendiklerini söyledi.

Altın, proje için belediyeyle yaklaşık 3 milyon 230 bin TL bedelle anlaştıklarını, ödemelerin ise bir yıldan uzun sürede tamamlandığını anlattı.

Revizyon için 800 bin lira daha ödendi

Koral Altın ifadesinde, belgesel tamamlandıktan sonra Fatma Kaplan Hürriyet'in kendi röportaj bölümünde görüntüsünü beğenmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Başkan hanım belgeselde yer alan röportaj kısmında görüntüsünün kilolu çıktığını söylediği için o bölümün yeniden çekilmesini istedi. Biz de tekrar röportaj yaptık ve ilgili kısmı revize ettik. Bu çalışma ile sanatçıların yeniden gelmesi nedeniyle 800 bin TL daha ödeme aldım."

"Belgesel yayınlanmadı"

Altın, belgeselin ulusal ve uluslararası platformlarda 16 ödül aldığını ancak kamuoyuyla buluşturulmadığını da ifade etti.

İfadesinde, belgeselin ücretsiz gösterimi için çeşitli tekliflerde bulunduklarını ancak kabul edilmediğini belirten Altın, Fatma Kaplan Hürriyet'in 2024 yerel seçimleri öncesinde belgeseli seçim kampanyasında kullandığını da öne sürdü.

Leyla Atakan'ın hayatını anlatıyor

"Leyla Hanım" belgeseli, 1968 yılında Kocaeli Belediye Başkanı seçilen ve 1971 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Leyla Atakan'ın yaşam öyküsünü konu alıyor.

Senaryo danışmanlığını Gani Müjde'nin üstlendiği yapımda Leyla Atakan'ı Özge Borak canlandırırken, oyuncu kadrosunda Bekir Aksoy, Devrim Nas, Beyti Engin, Serhan Arslan, Barış Kıralioğlu ve Ferman Akgül gibi isimler yer alıyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında flaş gelişme
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında flaş gelişme

Gündem

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında flaş gelişme

Fatma Kaplan Hürriyet sarı madenleri kapmış! İzmit Belediyesi’nde "3 kilo altın"lı rüşvet çarkı
Fatma Kaplan Hürriyet sarı madenleri kapmış! İzmit Belediyesi’nde “3 kilo altın”lı rüşvet çarkı

Gündem

Fatma Kaplan Hürriyet sarı madenleri kapmış! İzmit Belediyesi’nde “3 kilo altın”lı rüşvet çarkı

Tutuklu Fatma Kaplan Hürriyet ile ilgili şok ifadeler… Paraya zaafı var altını kendi teslim alır
Tutuklu Fatma Kaplan Hürriyet ile ilgili şok ifadeler… Paraya zaafı var altını kendi teslim alır

Gündem

Tutuklu Fatma Kaplan Hürriyet ile ilgili şok ifadeler… Paraya zaafı var altını kendi teslim alır

CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevinden uzaklaştırıldı
CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevinden uzaklaştırıldı

Gündem

CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevinden uzaklaştırıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23