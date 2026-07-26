'Kilolu çıktım' kaprisi CHP’li belediyeye 800 bin liraya patladı

CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren ifadelerde, belediye bütçesiyle hazırlanan "Leyla Hanım" belgeselinin yeniden çektirilme gerekçesi dikkat çekti.

'Kilolu çıktım' gerekçesiyle yeniden çekim yapıldı

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, belgeselde yer alan kendi röportaj görüntülerini beğenmediği ve "kilolu çıktığını" söyleyerek yeniden çekim talimatı verdiği öne sürüldü.

Yapımcı ifade verdi

Belgeselin idari yapımcısı Koral Altın, soruşturma kapsamında verdiği ifadede, 2022 yılında "Leyla Hanım" belgeselinin yapımını üstlendiklerini söyledi.

Altın, proje için belediyeyle yaklaşık 3 milyon 230 bin TL bedelle anlaştıklarını, ödemelerin ise bir yıldan uzun sürede tamamlandığını anlattı.

Revizyon için 800 bin lira daha ödendi

Koral Altın ifadesinde, belgesel tamamlandıktan sonra Fatma Kaplan Hürriyet'in kendi röportaj bölümünde görüntüsünü beğenmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Başkan hanım belgeselde yer alan röportaj kısmında görüntüsünün kilolu çıktığını söylediği için o bölümün yeniden çekilmesini istedi. Biz de tekrar röportaj yaptık ve ilgili kısmı revize ettik. Bu çalışma ile sanatçıların yeniden gelmesi nedeniyle 800 bin TL daha ödeme aldım."

"Belgesel yayınlanmadı"

Altın, belgeselin ulusal ve uluslararası platformlarda 16 ödül aldığını ancak kamuoyuyla buluşturulmadığını da ifade etti.

İfadesinde, belgeselin ücretsiz gösterimi için çeşitli tekliflerde bulunduklarını ancak kabul edilmediğini belirten Altın, Fatma Kaplan Hürriyet'in 2024 yerel seçimleri öncesinde belgeseli seçim kampanyasında kullandığını da öne sürdü.

Leyla Atakan'ın hayatını anlatıyor

"Leyla Hanım" belgeseli, 1968 yılında Kocaeli Belediye Başkanı seçilen ve 1971 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Leyla Atakan'ın yaşam öyküsünü konu alıyor.

Senaryo danışmanlığını Gani Müjde'nin üstlendiği yapımda Leyla Atakan'ı Özge Borak canlandırırken, oyuncu kadrosunda Bekir Aksoy, Devrim Nas, Beyti Engin, Serhan Arslan, Barış Kıralioğlu ve Ferman Akgül gibi isimler yer alıyor.