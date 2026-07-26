Hukukçular uyardı: İmamoğlu'nun kayıp paraları Yeni Parti'ye mi akacak?

Özgür Özel'in resmi Ekrem İmamoğlu'nun fiili liderliğindeki YENİ Parti'nin mali kaynaklarının ne olacağı ciddi bir tartışma konusu oldu.

Parti kurulurken il-ilçe örgütleri ve Meclis grubunun kasasının boşaltıldığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, YENİ Parti'nin bağış çalışmasına ilişkin önemli bir uyarı yapıldı: İmamoğlu örgütünün kayıp paraları bağış yoluyla partiye mi nakledilecek?

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, parti teşkilatlanması, çevrimiçi üyelik sistemi, resmi bağış süreci ve kongre takvimine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Partiye bağış yapmak isteyenler için de resmi sürecin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu Emre, ''Önümüzdeki hafta itibarıyla resmi hesaplar üzerinden bağış kabul edilecek'' dedi Dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunan Emre, yalnızca parti tarafından açıklanacak resmi hesap numaralarının dikkate alınmasını istedi.

İMAMOĞLU ÖRGÜTÜ'NÜN KAYIP PARALARI

Kamuoyunda bir süredir Ekrem İmamoğlu ve ekibi tarafından saklanan paraların izi sürülüyor. Yargı bu konuda çeşitli adımlar atsa da İmamoğlu çevresine ait mali kaynaklarının sadece bir kısmına ulaşılabildiği, altın ve Türk Lirası kaynakların ciddi bir kısmının halen saklandığı iddia ediliyor. CHP içinde hazineden gelen kaynakların rahatlıkla kullanılması, bu örgüt paralarına ihtiyaç doğurmuyordu ancak hem medya hem de örgütlenme için ilk etapta milyon dolarlara ihtiyaç olduğu hesabı yapılıyor. Bu ihtiyacın da siyasi partiye bağış yoluyla, partiye sokulabileceği iddia ediliyor. Avukat Mehmet Yıldırım ve Nurhan Çetinkaya'dan da bu konuda uyarıcı paylaşımlar yapıldı.

SİYASİ PARTİLER NE KADAR BAĞIŞ TOPLAYABİLİR?

Siyasi partilere yapılacak bağışların üst limiti, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 66. maddesi ve yeniden değerleme oranları gereğince 2026 yılı için kişi başı en fazla 634.210,94 TL olarak belirlendi. Avukat Yıldırım da bu üst düzey miktarda çok sayıda bağış yapılıp yapılmayacağının denetlenmesi konusunda yetkili makamlara da açık çağrıda bulundu.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgütün suç gelirleriyle elde ettiği paraları ihtiyaç halinde hızlı kullanabilmek amacıyla "emanetçi" olarak adlandırılan ve geçen ay başka bir soruşturmada operasyon düzenlenen Laleli'deki döviz bürosunda bulundurduğu belirtilmişti. Daha sonra bu kaynaklara çeşitli operasyonlarda el konulmuştu.