Kemal Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin, sahnedekileri azarladı: Lan, tövbe Ya Rabbi...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım töreni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ve sahnede yaşanan ilginç anlara sahne oldu.

KILIÇDAROĞLU ROZET TAKARKEN, GÜRSEL TEKİN GÖREVLİLERE SERT ÇIKIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun yeni üyelere rozet taktığı sırada, yargı kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in sahnedeki görevlilere yönelik sert çıkışı kameralara yansıdı.

'BUNU BÜYÜK ÖLÇÜDE BAŞARDIK'

Törende katılımcılara hitap eden Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibi tarafından kurulan Yeni Parti'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin dünyada yüz yılı aşkın süredir varlığını sürdüren sayılı siyasi partilerden biri olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin partisi. Şerefli, onurlu ve kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir ve bunu büyük ölçüde başardık. Biz ahlaklı ve erdemli insanların partisiyiz." dedi.

'SİZİ GERÇEKTEN BİR DERSTEN GEÇİRECEĞİM'

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından yeni üyelerin rozet takma işlemine geçildiği sırada sahnede hareketlilik yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun üyelere rozet taktığı esnada görevlilere yönelik sert ifadeler kullanan Gürsel Tekin'in, "Bu arkadaşlarımızın burada ne işi var? Barış, sizi gerçekten bir dersten geçireceğim. İndirin arkadaşları! Barış, sen de in oradan!" diye konuştuğu anlar kayıtlara geçti.

'TÖVBE YA RABBİ TÖVBE'

Sahnedeki organizasyon aksaklığına tepki göstermeye devam eden Tekin'in, "Çocuklar rozetler nerede? Lan... Tövbe Ya Rabbi tövbe." ifadelerini kullandığı duyuldu.

Tekin'in tören sırasında peş peşe yaptığı uyarılar ve kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, parti içindeki son gelişmelere ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.