  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması Bu dosyanın peşini Bırakmayacağız Yolsuz Eko’dan Özel’in partisine destek mesajı: Köhne zihniyetle yeni nesil siyaset! Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye gönderme: Malı götürmek isteyen CHP’den ayrılsın Tüm uyarılara rağmen aynı manzara Burası su kuyusu değil Zincirlikuyu Baz kayıtları şüpheleri arttırdı! Gülistan’ın gömüldüğü yerde sır gibi 7 saat Gülistan Doku cinayetinde şok gelişmeler! Şaibeli talimat ve sinyal muamması Özel’den muhafazakâra 'mavi boncuk' sahtekârlığı: Amblemi şişe kokan partiden Türbe şovu! Özel A takımını belirledi! Yeni Parti’nin MYK’sı belli oldu Yahudi siviller bebeği olan Filistinli ailenin evini ateşe verdi! Bir aylık bebek ise... Ankara’da yıldırım düştü! Bir kişi hayatını kaybetti
Gündem Kemal Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin, sahnedekileri azarladı: Lan, tövbe Ya Rabbi...
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin, sahnedekileri azarladı: Lan, tövbe Ya Rabbi...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kemal Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin, sahnedekileri azarladı: Lan, tövbe Ya Rabbi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı İstanbul'daki üye katılım töreninde İl Başkanı Gürsel Tekin'in sahnede görevlilere gösterdiği sert tepki gündem oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım töreni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ve sahnede yaşanan ilginç anlara sahne oldu.

KILIÇDAROĞLU ROZET TAKARKEN, GÜRSEL TEKİN GÖREVLİLERE SERT ÇIKIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun yeni üyelere rozet taktığı sırada, yargı kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in sahnedeki görevlilere yönelik sert çıkışı kameralara yansıdı.

'BUNU BÜYÜK ÖLÇÜDE BAŞARDIK'

Törende katılımcılara hitap eden Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibi tarafından kurulan Yeni Parti'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin dünyada yüz yılı aşkın süredir varlığını sürdüren sayılı siyasi partilerden biri olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin partisi. Şerefli, onurlu ve kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir ve bunu büyük ölçüde başardık. Biz ahlaklı ve erdemli insanların partisiyiz." dedi.

 

'SİZİ GERÇEKTEN BİR DERSTEN GEÇİRECEĞİM'

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından yeni üyelerin rozet takma işlemine geçildiği sırada sahnede hareketlilik yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun üyelere rozet taktığı esnada görevlilere yönelik sert ifadeler kullanan Gürsel Tekin'in, "Bu arkadaşlarımızın burada ne işi var? Barış, sizi gerçekten bir dersten geçireceğim. İndirin arkadaşları! Barış, sen de in oradan!" diye konuştuğu anlar kayıtlara geçti.

'TÖVBE YA RABBİ TÖVBE'

Sahnedeki organizasyon aksaklığına tepki göstermeye devam eden Tekin'in, "Çocuklar rozetler nerede? Lan... Tövbe Ya Rabbi tövbe." ifadelerini kullandığı duyuldu.

Tekin'in tören sırasında peş peşe yaptığı uyarılar ve kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, parti içindeki son gelişmelere ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

CHP’nin kaymağını yedi, posasını bıraktı
CHP’nin kaymağını yedi, posasını bıraktı

Gündem

CHP’nin kaymağını yedi, posasını bıraktı

Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye gönderme: Malı götürmek isteyen CHP’den ayrılsın
Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye gönderme: Malı götürmek isteyen CHP’den ayrılsın

Siyaset

Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye gönderme: Malı götürmek isteyen CHP’den ayrılsın

Özel'in ekibi partiyi sarı sitelere düşürdü! Sahibinden satılık CHP il binası
Özel'in ekibi partiyi sarı sitelere düşürdü! Sahibinden satılık CHP il binası

Gündem

Özel'in ekibi partiyi sarı sitelere düşürdü! Sahibinden satılık CHP il binası

CHP'den 'figüran' iddialarına sert tepki: "Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz!"
CHP'den 'figüran' iddialarına sert tepki: "Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz!"

Gündem

CHP'den 'figüran' iddialarına sert tepki: "Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23