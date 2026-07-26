Adana'da 3 cinayetin sırrı çözüldü! 2 kişi cinayete tanık oldukları için öldürülmüş

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde dün saat 23.00 sıralarında silahlı saldırı olayı meydana geldi. Osman A., evinden otomobiliyle aldığı Semra Yılmaz (44) ile şehir manzarasını izlemek için seyir tepesine gitti. Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman A., yanındaki tabancayla Semra Yılmaz'a ateş etti. Osman A., Semra Yılmaz'ı vurduktan sonra çevredeki başka bir otomobilin içerisinde oturan ve olayla hiçbir ilgisi bulunmayan Ali Can Demir (25) ile Sinan İlbey'i (28) cinayete tanık oldukları gerekçesiyle vurdu.

BİR SÜREDİR RAHATSIZ EDİYORMUŞ

Saldırının ardından kendi aracına binen şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yapılan kontrollerde Yılmaz, Demir ve İlbey'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansız bedenler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlı Osman A.'yı Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde Osman A.'nın bir süredir görüşmek için Semra Yılmaz'a ısrar ettiği ve rahatsızlık verdiği de ortaya çıktı.