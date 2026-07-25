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Yaşam Husumet kanlı kavgaya dönüştü!
Yaşam

Husumet kanlı kavgaya dönüştü!

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Husumet kanlı kavgaya dönüştü!

Bingöl Karlıova'da husumetli iki aile arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı olayda 9 kişi yaralandı.

Bingöl’de iki aile arasındaki husumet, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

 

Olay, akşam saatlerinde Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde meydana geldi. Aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada iki aileden 9 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi ile Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

 

Jandarma ekipleri taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için köyde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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