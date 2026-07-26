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Gündem Adana'da neler oluyor? 24 saatte 4 ayrı cinayette 6 kişi öldürüldü
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Adana'da neler oluyor? 24 saatte 4 ayrı cinayette 6 kişi öldürüldü

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Adana'da neler oluyor? 24 saatte 4 ayrı cinayette 6 kişi öldürüldü

Adana'da son 24 saatte yaşanan dört ayrı cinayet kenti adeta kana buladı. Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ve Çukurova ilçelerinde meydana gelen olaylarda 3'ü kadın toplam 6 kişi hayatını kaybetti. İki şüpheli kısa sürede yakalanırken, firari zanlıların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Adana'da son bir gün içerisinde yaşanan dört ayrı cinayet olayı kamuoyunda büyük endişeye neden oldu. Farklı ilçelerde meydana gelen saldırılarda 3'ü kadın olmak üzere toplam 6 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda polis ekibi olayların aydınlatılması için çalışma başlattı.

İki şüpheli gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

24 yaşındaki Reyhan Acar silahlı saldırıda öldürüldü

İlk olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi.

24 yaşındaki Reyhan Acar, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

7 yaşındaki kızının yanında öldürüldü

İkinci cinayet Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşandı.

Pozantı Belediyesi çalışanı Hatice Mine K. (40), boşanma aşamasında olduğu çarşı ve mahalle bekçisi eşi H.E.K. tarafından, 7 yaşındaki kızının yanında başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin KGYS ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucu yaklaşık 30 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Dondurmacıya silahlı saldırı

Üçüncü olay Ceyhan ilçesinde meydana geldi.

Bir dondurmacıda çalışan Yusuf Erdem (29), uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erdem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda bir kişi daha yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekiplerinin firari saldırganı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Üç kişi hayatını kaybetti

Son olay ise Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde yaşandı.

O.A. isimli şüpheli, Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz'ı (44) tabancayla vurarak öldürdü.

Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmalar sürüyor

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri dört ayrı cinayetle ilgili soruşturmaları ayrı ayrı yürütürken, firari şüphelilerin yakalanması ve olayların tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi

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