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Dövme veya ayranla yapılan yöresel lezzet: Kilo kontrolüne katkı sağlar! Bir kaşığı bile size güç katacak!

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Dövme veya ayranla yapılan yöresel lezzet: Kilo kontrolüne katkı sağlar! Bir kaşığı bile size güç katacak!

Ayran aşı çorbası, yoğurt, haşlanmış dövme, buğday ve nohutla yapılan, genellikle soğuk tüketilen geleneksel bir Türk çorbasıdır. Yazın serinletici, kışın ise sıcak versiyonlarıyla tüketilebilir. Yüksek probiyotik, lif ve vitamin içeriğiyle sindirim, bağışıklık, kilo kontrolü ve cilt sağlığına katkı sağlar. Kalorisi düşüktür ve diyet için uygundur. Farklı yörelerde; Ağrı’da yarpuzlu, Iğdır’da ebegümecili, Bingöl’de kengerli, Erzurum’da aşotlu gibi versiyonları bulunur. Soğuk hali yaz aylarında, sıcak hali ise terbiyeli olarak kışın tercih edilir. Arama motorlarında en çok aranan Ayran aşı çorbası nasıl yapılır merak edildi. İşte merak edilen değişik lezzet...

#1
Foto - Dövme veya ayranla yapılan yöresel lezzet: Kilo kontrolüne katkı sağlar! Bir kaşığı bile size güç katacak!

Ayran aşı çorbası, yoğurt, haşlanmış buğday (yarma) ve nohutla hazırlanan, soğuk tüketilen geleneksel bir Türk çorbasıdır. Serinletici etkisi ve besleyici yapısıyla özellikle yaz aylarında tercih edilir. Yoğurdun probiyotik yapısı sayesinde sindirim sistemine destek olurken, içeriğindeki tahıllar uzun süre tok tutar.

#2
Foto - Dövme veya ayranla yapılan yöresel lezzet: Kilo kontrolüne katkı sağlar! Bir kaşığı bile size güç katacak!

Türk mutfağının en eski tariflerinden biri olan ayran aşı çorbası, sade malzemelerle hazırlanmasına rağmen lezzetli ve doyurucu yapısıyla öne çıkar. Temelinde yoğurt, haşlanmış buğday ve nohut bulunur. Soğuk tüketilmesiyle bilinir ve özellikle sıcak iklimli bölgelerde serinletici bir öğün olarak değerlendirilir. Farklı yörelerde çeşitli yeşillik ve baharatlarla zenginleştirilen tarif, hem geleneksel hem de besleyici yönüyle Türk mutfağında özel bir yere sahiptir. Ayran aşı çorbası, Türkiye'nin birçok bölgesinde farklı isimler ve içeriklerle hazırlanır. Erzurum ve Erzincan gibi Doğu Anadolu illerinde aş otu (kişniş) ile tatlandırılarak sunulur. Ağrı’da “gırar” adıyla bilinir ve yarpuz gibi aromatik otlarla zenginleştirilir. Bingöl’de kenger kökü eklenerek farklı bir aroma elde edilirken, Iğdır’da tarife ebegümeci, evelik, pancar yaprağı ve sarımsak gibi yeşillikler dahil edilir. Orta Anadolu’da, özellikle Konya, Kayseri ve Ankara civarında “katıklı aş” olarak adlandırılır ve genellikle bulgurla hazırlanır. Her yörenin kendi damak zevkine göre şekillendirdiği bu çorba, Türk mutfağının çeşitliliğini ve kültürel zenginliğini yansıtan önemli örneklerden biridir.

#3
Foto - Dövme veya ayranla yapılan yöresel lezzet: Kilo kontrolüne katkı sağlar! Bir kaşığı bile size güç katacak!

Ayran Aşı Çorbası Malzemeleri: Ayran aşı çorbası, birkaç temel malzemeyle hazırlanan, pratik ve ferahlatıcı bir çorbadır. Malzemeler hem sade hem de besleyici olduğu için yaz aylarında sıklıkla tercih edilir. Ayran aşı çorbasının malzemeleri şunlardır: Yoğurt. Soğuk su. Haşlanmış yarma (aşurelik buğday). Haşlanmış nohut. Tuz. Taze nane veya kuru nane. Zeytinyağı (isteğe bağlı) Ayran Aşı Çorbası Tarifi. Ayran aşı çorbası, ferahlatıcı etkisi ve kolay hazırlanışıyla özellikle sıcak yaz günlerinde sofraların vazgeçilmezlerinden biridir. Ana malzemeleri yoğurt, haşlanmış buğday (yarma) ve nohuttur. Soğuk servis edilen bu çorba, hem besleyici hem de pratik bir alternatiftir. Ayran Aşı Çorbası Nasıl Yapılır? Öncelikle yarma ve nohut ayrı kaplarda haşlanarak hazır hale getirilir. Bu işlem, çorbanın sindirimi kolay ve kıvamının dengeli olmasını sağlar. Haşlanan malzemeler süzülüp soğumaya bırakılır. Ayrı bir kapta yoğurt ve su çırpılarak ayran kıvamına getirilir.

#4
Foto - Dövme veya ayranla yapılan yöresel lezzet: Kilo kontrolüne katkı sağlar! Bir kaşığı bile size güç katacak!

Dilerseniz içerisine birkaç buz küpü de eklenebilir. Haşlanmış yarma ve nohut bu karışıma ilave edilir. Son olarak tuz eklenir ve tüm malzemeler iyice karıştırılır. İsteğe bağlı olarak ince doğranmış taze nane ya da kuru nane serpiştirilerek soğuk olarak servis edilir. Püf Noktaları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler. Yoğurt karışımının kesilmemesi için yoğurdu çırparken suyu yavaş yavaş ilave etmek önemlidir. Malzemelerin önceden tamamen soğutulmuş olması çorbanın kıvamını ve lezzetini olumlu yönde etkiler. Eğer yoğurdun kıvamı yoğunsa, daha fazla su ile seyreltebilirsiniz. Tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilir, ekstra lezzet için zeytinyağı veya ezilmiş sarımsak ekleyebilirsiniz. Hazırlanan çorba, buzdolabında 1-2 saat bekletildiğinde lezzeti daha da oturur. Servisten hemen önce karıştırmak, içeriğin homojen olmasını sağlar.

#5
Foto - Dövme veya ayranla yapılan yöresel lezzet: Kilo kontrolüne katkı sağlar! Bir kaşığı bile size güç katacak!

Sıcak ayran aşı çorbası, Anadolu'nun bazı bölgelerinde kış aylarında tercih edilen, yoğurtla terbiyelenmiş ve sıcak servis edilen bir çeşididir. Klasik ayran aşı tarifinden farklı olarak pişirme aşaması bulunur ve iç ısıtan bir lezzet sunar. Sıcak ayran aşı çorbası şu şekilde yapılır: Bir tencerede 1 su bardağı haşlanmış buğday ve 1 su bardağı haşlanmış nohudu 4 su bardağı suyla kaynamaya bırakın. Ayrı bir kapta 1,5 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un ve 1 adet yumurta sarısını çırpın. Kaynamakta olan buğdaylı karışımdan birkaç kaşık su alıp yoğurtlu terbiyeye yavaş yavaş ekleyin ve ılıştırın. Ilıyan terbiyeyi tencereye azar azar dökerken karıştırmayı bırakmayın, aksi takdirde kesilme olabilir. Kısık ateşte 10 dakika kadar karıştırarak kaynatın. Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağında kuru nane kavurun ve çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın. Soğuk ayran aşı çorbası, sıcak havalarda serinletici etkisiyle ön plana çıkan, hafif ve besleyici bir seçenektir. Pişirme gerektirmediği için pratikliğiyle de öne çıkar. Soğuk ayran aşı çorbası şu şekilde yapılır: 1 su bardağı haşlanmış buğday ve 1 su bardağı haşlanmış nohudu derin bir kaba alın. Ayrı bir kapta 2 su bardağı yoğurt ile 1,5 su bardağı soğuk suyu pürüzsüz hale gelene kadar çırpın. Yoğurtlu karışımı haşlanmış malzemelerin üzerine dökün ve iyice karıştırın. 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek lezzetini ayarlayın. Dilerseniz birkaç buz küpü ekleyerek daha ferah bir kıvam elde edebilirsiniz. Servis öncesinde ince kıyılmış taze nane veya kuru nane serpiştirin. Soğuk olarak servis edin; buzdolabında 1-2 saat dinlendirmek lezzetini artırır. BONUS TARİF! Soğuk Ayran Aşı Çorbası Tarifi İçin Malzemeler; 1 su bardağı buğday. Sıcak su (üzerini geçecek kadar). 1 su bardağı nohut. 3 su bardağı yoğurt. Tuz 1 tatlı kaşığı kuru nane. 1 tutam dereotu. 4 su bardağı su. Soğuk Ayran Aşı Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır? Uygun bir tencereye 1 gece önceden ıslattığımız buğdayı alalım, üzerini geçecek kadar sıcak ekleyerek pişmeye bırakalım. Buğdayların pişmesine yakın önceden haşladığımız nohutları da ekleyelim ve 5 dakika daha birlikte pişirelim. Süre sonunda ocağı kapatalım ve soğumaya bırakalım. Uygun bir kaba yoğurt, tuz, nane, dereotu ve suyu alarak karıştıralım. Haşladığımız nohut ve buğdayın suyunu süzelim ve yoğurtlu karışımın içerisine ekleyelim ve karıştıralım. Kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

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