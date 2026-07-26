Dövme veya ayranla yapılan yöresel lezzet: Kilo kontrolüne katkı sağlar! Bir kaşığı bile size güç katacak!

Sıcak ayran aşı çorbası, Anadolu'nun bazı bölgelerinde kış aylarında tercih edilen, yoğurtla terbiyelenmiş ve sıcak servis edilen bir çeşididir. Klasik ayran aşı tarifinden farklı olarak pişirme aşaması bulunur ve iç ısıtan bir lezzet sunar. Sıcak ayran aşı çorbası şu şekilde yapılır: Bir tencerede 1 su bardağı haşlanmış buğday ve 1 su bardağı haşlanmış nohudu 4 su bardağı suyla kaynamaya bırakın. Ayrı bir kapta 1,5 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un ve 1 adet yumurta sarısını çırpın. Kaynamakta olan buğdaylı karışımdan birkaç kaşık su alıp yoğurtlu terbiyeye yavaş yavaş ekleyin ve ılıştırın. Ilıyan terbiyeyi tencereye azar azar dökerken karıştırmayı bırakmayın, aksi takdirde kesilme olabilir. Kısık ateşte 10 dakika kadar karıştırarak kaynatın. Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağında kuru nane kavurun ve çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın. Soğuk ayran aşı çorbası, sıcak havalarda serinletici etkisiyle ön plana çıkan, hafif ve besleyici bir seçenektir. Pişirme gerektirmediği için pratikliğiyle de öne çıkar. Soğuk ayran aşı çorbası şu şekilde yapılır: 1 su bardağı haşlanmış buğday ve 1 su bardağı haşlanmış nohudu derin bir kaba alın. Ayrı bir kapta 2 su bardağı yoğurt ile 1,5 su bardağı soğuk suyu pürüzsüz hale gelene kadar çırpın. Yoğurtlu karışımı haşlanmış malzemelerin üzerine dökün ve iyice karıştırın. 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek lezzetini ayarlayın. Dilerseniz birkaç buz küpü ekleyerek daha ferah bir kıvam elde edebilirsiniz. Servis öncesinde ince kıyılmış taze nane veya kuru nane serpiştirin. Soğuk olarak servis edin; buzdolabında 1-2 saat dinlendirmek lezzetini artırır. BONUS TARİF! Soğuk Ayran Aşı Çorbası Tarifi İçin Malzemeler; 1 su bardağı buğday. Sıcak su (üzerini geçecek kadar). 1 su bardağı nohut. 3 su bardağı yoğurt. Tuz 1 tatlı kaşığı kuru nane. 1 tutam dereotu. 4 su bardağı su. Soğuk Ayran Aşı Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır? Uygun bir tencereye 1 gece önceden ıslattığımız buğdayı alalım, üzerini geçecek kadar sıcak ekleyerek pişmeye bırakalım. Buğdayların pişmesine yakın önceden haşladığımız nohutları da ekleyelim ve 5 dakika daha birlikte pişirelim. Süre sonunda ocağı kapatalım ve soğumaya bırakalım. Uygun bir kaba yoğurt, tuz, nane, dereotu ve suyu alarak karıştıralım. Haşladığımız nohut ve buğdayın suyunu süzelim ve yoğurtlu karışımın içerisine ekleyelim ve karıştıralım. Kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.