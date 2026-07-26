Dövme veya ayranla yapılan yöresel lezzet: Kilo kontrolüne katkı sağlar! Bir kaşığı bile size güç katacak!
Ayran aşı çorbası, yoğurt, haşlanmış dövme, buğday ve nohutla yapılan, genellikle soğuk tüketilen geleneksel bir Türk çorbasıdır. Yazın serinletici, kışın ise sıcak versiyonlarıyla tüketilebilir. Yüksek probiyotik, lif ve vitamin içeriğiyle sindirim, bağışıklık, kilo kontrolü ve cilt sağlığına katkı sağlar. Kalorisi düşüktür ve diyet için uygundur. Farklı yörelerde; Ağrı’da yarpuzlu, Iğdır’da ebegümecili, Bingöl’de kengerli, Erzurum’da aşotlu gibi versiyonları bulunur. Soğuk hali yaz aylarında, sıcak hali ise terbiyeli olarak kışın tercih edilir. Arama motorlarında en çok aranan Ayran aşı çorbası nasıl yapılır merak edildi. İşte merak edilen değişik lezzet...