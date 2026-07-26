Günde 5 fincan kahve içerseniz... Bilinmeyen etkisi, sır ortaya çıktı! Kalp sağlığına asırlık çözüm biliniyordu, hataymış

Kaliforniya Üniversitesi Kardiyoloji Araştırma Bölümü Başkanı Dr. Gregory Marcus, mevcut bilimsel verilerin çoğu yetişkin için günlük 400 miligrama kadar kafein alımının güvenli olduğunu gösterdiğini söyledi. Bu miktarın yaklaşık beş fincan sade kahveye karşılık geldiğini belirten Marcus, ilave şeker içermeyen kahvenin kardiyovasküler riski artırmadığını ifade etti. Araştırmacılar, güvenli kafein tüketimi konusunda herkes için geçerli tek bir sınır olmadığını da vurguladı. Yaş, genetik yapı, kullanılan ilaçlar, mevcut hastalıklar ve kafeinin vücutta metabolize edilme hızı gibi faktörlerin kişiden kişiye büyük farklılık gösterdiği belirtildi. Bu nedenle bazı kişilerde aynı miktardaki kafein çarpıntı, tansiyon yükselmesi, anksiyete veya uyku bozukluklarına neden olabilirken, bazı kişilerde herhangi bir sorun oluşturmayabiliyor. KAHVENİZE NE EKLEDİĞİNİZ ÖNEMLİ Araştırmada, kahveye şeker, aromalı şurup, krema veya fazla süt eklenmesinin potansiyel sağlık faydalarını azaltabileceği belirtildi. Ayrıca kalp sağlığı açısından olumlu etkilerin özellikle kağıt filtreyle hazırlanan filtre kahve ve hazır kahve için geçerli olduğu ifade edildi. French Press gibi filtrelenmemiş kahvelerin ise zamanla LDL (kötü) kolesterol seviyelerini artırabileceği ve damar sağlığını olumsuz etkileyebileceği aktarıldı. Alman Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü’nden (BfR) Biyolog Dr. Anke Ehlers, kafein tüketimine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ehlers, orta miktarda kafein alımının uyarıcı ve olumlu etkiler sağlayabileceğini, ancak yüksek dozlarda alımın terleme, kaygı, kalp ritmi bozukluklarına sebep olabileceğini belirtti. Ehlers, "Kafein hamilelikte fetüs gelişimini olumsuz etkileyebilir. Özellikle gıda takviyelerinden alınan yüksek doz kafein ölümcül olabilir" dedi. Sağlıklı yetişkinler için 200 miligrama kadar tek bir kafein dozu -yaklaşık iki fincan kahve veya dört fincan çaya eş değer- güvenli kabul ediliyor. Ancak bireysel duyarlılık farklılık gösterebiliyor. Örneğin, düzenli tüketicilerde zamanla tolerans gelişebiliyor. Çocuklar ve ergenlerde güvenli kafein miktarı vücut ağırlığına bağlı olarak belirleniyor. Buna göre, bir çocuğun vücut ağırlığının her kilogramı için günlük 3 miligram kafein alınması öneriliyor. AÇ KARNINA KAHVE İÇMEK YARARLI MI, ZARARLI MI? Sabahın ilk saatlerinde kahve içmek, özellikle menopoz dönemindeki kadınların daha fazla göbek yağı biriktirmesine neden olabilir. Beslenme Uzman Sarah Lawuk. "Birçok kadın bunu daha az yemek, aralıklı oruç tutmak ve sistemlerine daha az kalori girmesi için yapıyor," diye açıklıyor. Uzman isim"Kesinlikle aralıklı oruca karşı değilim, ancak iyi olabileceği zamanlar ve biraz dikkatli olmanız gereken yaşam dönemleri olduğuna inanıyorum," diyor. Lawuk, perimenopoz sırasında hormonlarınızın her yerde olduğunu ve vücudunuzun muhtemelen biraz daha stresli olacağını söylüyor. Uzmana göre, sabahın ilk saatlerinde aç karnına kahve içmek, kortizolde keskin bir artışa yol açabilir, bu da hormonal dengesizliğe katkıda bulunur ve daha fazla göbek yağı depolamanıza neden olabilir. Bath Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sabahın erken saatlerinde kahve içmek kan şekeri kontrolünü olumsuz etkileyebilir ve diyabet ve kalp hastalığı için bir risk faktörü olabilir. Ayrıca kafein bir diüretiktir ve idrar üretimini artırabilir ve susuzluğa yol açabilir. Sağlığınız için sabah aç karnına kahve, çay gibi kafein içeren içeceklerden uzak durmalısınız. Aç karnına içilen kahve, midenizi tahriş edebilir. Bağırsaklarınızda iltihaba yol açabilir. Mide ekşimesi, ülser, mide bulantısı, reflü ve hazımsızlık gibi sorunları da tetikleyebilir.