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Dünya İttapar terörü! Köpeğine Taş Atan Çocuğu Döverek Öldürdü!
Dünya

İttapar terörü! Köpeğine Taş Atan Çocuğu Döverek Öldürdü!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

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İttapar terörü! Köpeğine Taş Atan Çocuğu Döverek Öldürdü!

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde yaşanan korkunç olay ülke gündemine oturdu. İddiaya göre 42 yaşındaki Michael Turner, evinin önünde bulunan köpeğine taş attığını öne sürdüğü 11 yaşındaki Ethan Brooks ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma şiddete dönüşürken, Turner'ın çocuğu defalarca darbettiği belirtildi.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde yaşanan korkunç olay ülke gündemine oturdu. İddiaya göre 42 yaşındaki Michael Turner, evinin önünde bulunan köpeğine taş attığını öne sürdüğü 11 yaşındaki Ethan Brooks ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma şiddete dönüşürken, Turner'ın çocuğu defalarca darbettiği belirtildi.

Ağır yaralanan Ethan Brooks, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen küçük çocuk yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheli Michael Turner'ı gözaltına alarak emniyete götürdü.

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren yetkililer, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Savcılık, Turner hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla dava açılması için işlem başlatırken, olayın kesin nedeninin yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacağı bildirildi.

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