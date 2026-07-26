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Göz sağlığına sadece havuç değil: Havuçtan güçlü kara lahana en çok bu fayda sağlıyor! Bilim diyor...

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Göz sağlığına sadece havuç değil: Havuçtan güçlü kara lahana en çok bu fayda sağlıyor! Bilim diyor...

Göz sağlığını iyileştiren yiyecekler denilince akla genellikle havuç geliyor. Havuç, göz sağlığına olan faydalarıyla bilinen bir sebze olmasıyla dikkat çekti. Ancak uzmanlar, göz sağlığına sadece havuç yeterli değil. Peki, havuç gerçekten daha iyi görmemizi sağlar mı?

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Foto - Göz sağlığına sadece havuç değil: Havuçtan güçlü kara lahana en çok bu fayda sağlıyor! Bilim diyor...

Göz sağlığını iyileştiren yiyecekler denilince akla genellikle havuç geliyor. Ancak uzmanlar, havucun tek başına görme yetisini güçlendiren bir besin olmadığını belirtiyor. DailyMail'de yer alan habere göre; Beslenme uzmanları, göz sağlığını korumak için çok daha çeşitli ve lezzetli seçenekler bulunduğunu vurguluyor. Havuç, besin değerleri açısından zengin bir sebze olarak bilinirken, görme sağlığı üzerindeki etkileri de uzun yıllardır tartışılmakta. Uzmanlar, havucun göz sağlığına olan katkılarını ve bilimsel araştırmaların bulgularını değerlendirdi.

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Foto - Göz sağlığına sadece havuç değil: Havuçtan güçlü kara lahana en çok bu fayda sağlıyor! Bilim diyor...

Havuç, beta-karoten adı verilen bir bileşen bakımından zengin olmasıyla dikkat çekti. Beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüşür ve bu vitamin, göz sağlığı için kritik öneme sahip olmasıyla dikkat çekti. Beslenme Uzmanı Dr. Emma Derbyshire,havucun tek “göz yiyeceği” olduğuna inandığını açıkladı. Raporda, ankete katılanların yalnızca yüzde 19’unun lutein adlı mikro besini bildiği, yarısından fazlasının ise Omega 3-DHA hakkında bilgi sahibi olduğu belirtildi. Endişe verici bir diğer bulgu ise katılımcıların üçte birinden fazlasının göz sağlığı sorunları yaşadığını ve üçte ikisinin yaşla birlikte görme yetisinin kötüleştiğini söylemesi oldu.

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Foto - Göz sağlığına sadece havuç değil: Havuçtan güçlü kara lahana en çok bu fayda sağlıyor! Bilim diyor...

Dr. Derbyshire, göz sağlığı için zengin bir beslenme düzeni uygulamanın herkes için faydalı olduğunu vurguluyor. Özellikle ailesinde göz sağlığı problemi olanlar veya uzun süre güneş ışığına maruz kalanlar bu konuda dikkatli olmalı. Ekrana uzun süre bakmanın gözleri yorduğunu belirten Derbyshire, "Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca gözlerinizi başka tarafa çevirin ve yaklaşık 20 metre uzağa bakın. Bu yöntem, gözlerinizi esnetmenize ve dinlendirmeye yardımcı olur" diyor. Uzman, fiziksel egzersizin de göz sağlığını desteklediğini ifade ederek, "Aktif olmak gözlere giden kan akışını artırır, daha fazla oksijen ve besin ulaşmasını sağlar" dedi.

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Foto - Göz sağlığına sadece havuç değil: Havuçtan güçlü kara lahana en çok bu fayda sağlıyor! Bilim diyor...

Yağlı Balık: Haftada iki porsiyon balık tüketilmesi öneriliyor, bunlardan birinin yağlı olması gerekiyor. Sardalya, uskumru, ringa balığı, somon ve alabalık, omega-3 ve DHA açısından zengin. Ton balığı ise taze tüketildiğinde yağlı kabul ediliyor, konserve ton balığı ise yağ oranı düşük olduğu için bu kategoriye girmiyor. Meyve ve Sebzeler: Günde beş porsiyon tüketmek önemli. Havuç, turuncu biber, kabak, ıspanak ve kara lahana gibi sebzeler C ve E vitamini açısından zengin. Lutein: Havuç, kara lahana, ıspanak, turuncu biber, kabak, kivi ve yumurta sarısında bulunur. Retina merkezinde yer alan makulayı oksidatif strese karşı korur ve merkezi görmeyi destekler. Su: Gözlerin nemli kalması için kadınların günde 2 litre, erkeklerin 2,5 litre su içmesi öneriliyor. Dr. Derbyshire, “Göz sağlığı, sadece vitamin ve minerallerle değil, aynı zamanda su tüketimi ve fiziksel aktivite ile de desteklenebilir. Gözlerimiz için yapabileceğimiz en iyi yatırım, dengeli ve çeşitli bir beslenme düzenidir” diye ekledi. İçerdiği yüksek beta-karoten (A vitamini öncülü) sayesinde retinanın normal fonksiyonlarını ve gece görüşünü destekler. Ancak zayıf görmeyi mucizevi şekilde düzeltmez; sadece A vitamini eksikliğine bağlı görme kayıplarını önler. Kısaca; Göz sağlığını korumak için havuç dışında Ispanak, yumurta, somon, yaban mersini ve ceviz gibi lutein, omega-3 ve antioksidan zengini gıdalar tüketmek retinakoruma ve katarakt riskini azaltmak için şarttır. Acıbadem Sağlık Grubu verilerine göre kara lahananın en büyük faydayı göz sağlığına, bağışıklık sistemine ve hücre korumasına sağladığını göstermektedir.

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