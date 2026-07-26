Göz sağlığına sadece havuç değil: Havuçtan güçlü kara lahana en çok bu fayda sağlıyor! Bilim diyor...

Yağlı Balık: Haftada iki porsiyon balık tüketilmesi öneriliyor, bunlardan birinin yağlı olması gerekiyor. Sardalya, uskumru, ringa balığı, somon ve alabalık, omega-3 ve DHA açısından zengin. Ton balığı ise taze tüketildiğinde yağlı kabul ediliyor, konserve ton balığı ise yağ oranı düşük olduğu için bu kategoriye girmiyor. Meyve ve Sebzeler: Günde beş porsiyon tüketmek önemli. Havuç, turuncu biber, kabak, ıspanak ve kara lahana gibi sebzeler C ve E vitamini açısından zengin. Lutein: Havuç, kara lahana, ıspanak, turuncu biber, kabak, kivi ve yumurta sarısında bulunur. Retina merkezinde yer alan makulayı oksidatif strese karşı korur ve merkezi görmeyi destekler. Su: Gözlerin nemli kalması için kadınların günde 2 litre, erkeklerin 2,5 litre su içmesi öneriliyor. Dr. Derbyshire, “Göz sağlığı, sadece vitamin ve minerallerle değil, aynı zamanda su tüketimi ve fiziksel aktivite ile de desteklenebilir. Gözlerimiz için yapabileceğimiz en iyi yatırım, dengeli ve çeşitli bir beslenme düzenidir” diye ekledi. İçerdiği yüksek beta-karoten (A vitamini öncülü) sayesinde retinanın normal fonksiyonlarını ve gece görüşünü destekler. Ancak zayıf görmeyi mucizevi şekilde düzeltmez; sadece A vitamini eksikliğine bağlı görme kayıplarını önler. Kısaca; Göz sağlığını korumak için havuç dışında Ispanak, yumurta, somon, yaban mersini ve ceviz gibi lutein, omega-3 ve antioksidan zengini gıdalar tüketmek retinakoruma ve katarakt riskini azaltmak için şarttır. Acıbadem Sağlık Grubu verilerine göre kara lahananın en büyük faydayı göz sağlığına, bağışıklık sistemine ve hücre korumasına sağladığını göstermektedir.