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Sıvı Boron da rafa çıkıyor

Türkiye’nin bor madeninden üretilen toz deterjan BORON’un ardından sıvısının üretim aşamasına da geçiliyor.

03 Eylül 2019 Salı 12:07
Sıvı Boron da rafa çıkıyor

 Akit  Ekonomi 

ETİ Maden tarafından Türkiye’nin bor madeninden üretilen, insana, doğaya ve çevreye saygılı temizlik ürünü BORON’un tüketiciler tarafından büyük ilgi görmesi yeni ürünlerin raflarda yer almasının yolunu açtı. Doğal ve sağlıklı temizlik felsefesinden yola çıkılarak ocak ayında marketlerde satışa sunulan BORON’a olan ilgi ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü ürün çeşitliliğini artırmak için harekete geçirdi.

Yakında piyasada

ETİ Matik’in ardından tüketicinin beğenisine sunulan toz deterjan BORON’un ardından sıvısının üretim aşamasına da geçiliyor. Önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkacak olan sıvı Boronun adresi mutfaklar olacak. Gündelik kıyafetlerde, ev tekstil ürünleri ve hassas bebek giysilerinde rahatlıkla kullanılabilen BORON, şimdi de mutfak kategorisindeki ürünleriyle reyonlarda yer alacak. BORON, çamaşırlar için renkli ve beyaz, bulaşıklar için de elde ve makine olmak üzere sıvı temizlik ürünü olarak sonbaharda vatandaşların talebine cevap verecek. Bu yolla toplamda sekiz yeni borlu temizlik ürünü tüketiciyle buluşturulmuş olacak. Yeni ürünlerin de uygun fiyat satılması bekleniyor.

6 ayda 20 bin ton

Yılın ilk 6 ayında satışı 20 bin tona ulaşan BORON’un ilgi görmesinde temizleme gücü ile fiyatı rol oynadı. Hedef ise yıl sonuna kadar 30 bin tonluk tüketimi sağlamak.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:07
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  3. BORON
  4. ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  5. sıvı boron
  6. ETİ Matik

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