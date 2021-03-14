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Gündem Siverek'de kanlı pusu
Gündem

Siverek'de kanlı pusu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İlhan Kırtay (55), otomobiliyle seyir halindeyken kurulan pusuya düştü. Düzenlenen silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 01:31:00 -
Siverek'de kanlı pusu

Olay ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Nasanlı kırsal mahallesi yakınlarında Siverek- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. İlhan Kırtay otomobili ile seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.

Kurşunların isabet ettiği Kırtay'ın kullandığı araç yol kenarında stop ederken, olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan Kırtay doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kırtayın cenazesi otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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