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Yerel Sivas'ta zincirleme trafik kazası!
Yerel

Sivas'ta zincirleme trafik kazası!

Sivas'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 16:42:00 -
Sivas'ta zincirleme trafik kazası!

Arif K. (67) yönetimindeki 52 HU 500 plakalı kamyon, Numune Hastanesi Kavşağı'nda, ışıkta bekleyen S.S'nin kullandığı İmranlı Belediyesine ait 58 ZC 906 plakalı çöp aracına çarptı.

H.U'nun idaresindeki 58 ACL 625 plakalı hafif ticari araç, B.Y. yönetimindeki 58 DB 101 plakalı otomobil ve M.M.D. yönetimindeki 58 FY 965 plakalı minibüs de kaza yapan araçlarla çarpıştı.

Kazada kamyonun şoför kabininde sıkışan Arif K, bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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