Sivas'ta traktörün altında kalan çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.
Aşağıakören köyünde evinden tarlasına giden Ahmet Çelik (64) yönetimindeki 58 SC 606 plakalı traktör şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile traktörde bulunan Dilek (35), Hira (4) ve Sare Çelik (2) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sare Çelik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.