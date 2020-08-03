Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
Otomobilin akaryakıt istasyonu tabelasına çarpıp devrilmesini güvenlik kamerası kaydetti
SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ömer Durmuş (18) idaresindeki 06 AN 1624 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Bekir Yıldırım (18) ve Hakan Durmuş (18), ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.