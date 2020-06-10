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Aktüel

Sivas'ta mantar toplayan grup, ayı ve yavrularıyla karşılaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 18:01:56 -
Sivas'ta mantar toplayan grup, ayı ve yavrularıyla karşılaştı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bir kişi, arkadaşlarıyla mantar toplarken karşılaştığı ayı ve 2 yavrusunu, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Dipsiz Göl mevkisinde arkadaşlarıyla mantar toplamaya çıkan İlker İncir, doğada yiyecek arayan üç ayıyla karşılaştı.

İkisi yavru, üç ayıyla arasında yaklaşık 10 metre mesafe bulunan İncir, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bir süre yiyecek arayan ayılar, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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