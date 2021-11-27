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Aktüel Sivas'ta kaza! 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Sivas'ta kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 00:22:00 -
Sivas'ta kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Sarıyar köyü girişinde otomobiliyle kaza yapan Ali Şahin (26), arkadaşı Akay Kara'yı (21) telefonla arayarak yardım istedi.

Köyden 58 YD 519 plakalı bir traktörle kaza yerine gelen Kara, arkadaşının otomobilini çekmeye çalışırken aracın kontrolünü kaybetti.

Traktörün şarampole devrilmesi sonucu Kara hayatını kaybetti, yanında bulunan arkadaşı Şahin de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Şahin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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