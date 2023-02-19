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Yerel Sivas’ta kar nedeniyle ulaşım kesinti uğradı! O bölgeye girilemiyor
Yerel

Sivas’ta kar nedeniyle ulaşım kesinti uğradı! O bölgeye girilemiyor

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 27 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 10:36:00 -
Sivas’ta kar nedeniyle ulaşım kesinti uğradı! O bölgeye girilemiyor

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Koyulhisar'da 15 ve Suşehri'nde 12 olmak üzere 27 köy yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 27 köy yolunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Bu arada kentte gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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